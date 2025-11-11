Máxima preocupación: el motivo por el que una tribuna de La Bombonera se incendió tras el superclásico

Los Bomberos de la Ciudad tuvieron que montar un operativo este lunes para extinguir el fuego que despertó preocupación en el club.

Este domingo se vivió un momento de felicidad como el que hacía rato no sentía el hincha de Boca en su estadio luego de vencer a River por 2-0, clasificar a la Copa Libertadores y meterse en los octavos de final del torneo clausura. Sin embargo el día después en La Bombonera se vivió un momento particular que generó cierta preocupación.

Es que según se conoció a través de la Subsecretaría de Emergencias de la Ciudad de Buenos Aires se originó un fuego en el interior de una de las tribunas que requirió la presencia de los Bomberos para contener el fuego y evitar que con el paso del tiempo siga creciendo. Según trascendió habría sido por los papelitos que arrojaron los hinchas durante el recibimiento para el equipo que se fue victorioso de su casa.

Más allá de la preocupación momentánea que se generó este lunes por la tarde, no hubieron heridos ni personas asistidas por el breve incendio. Además no causó grandes daños en la estructura del estadio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Nnicolas103/status/1987979023792648555&partner=&hide_thread=false Ahora. Incendio en el Estadio de Boca Juniors. Brandsen al 800. Se desarrolló fuego sobre papeles en la segunda bandeja sur. El proceso, de 50 x 5 mts ya está extinguido. Bomberos de la Ciudad trabaja en el lugar. pic.twitter.com/sNrBHc6jC0 — Néstor Nicolás (@Nnicolas103) November 10, 2025

Con Zeballos como figura, Boca fue más y le ganó a River en el Superclásico

El esperado duelo entre Boca y River en La Bombonera, en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, no tuvo alto vuelo futbolístico, pero el xeneize prevaleció por la actuación de Exequiel Zeballos, autor del primero en una jugada aislada en el final del primer tiempo y asistiendo en el segundo en el arranque del complemento a Miguel Merentiel.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda fue claramente superior después del tanto convertido en el cierre de la etapa inicial y después estuvo cerca de la goleada.

Con este resultado, Boca se clasificó a la Copa Libertadores del año que viene, su primer gran objetivo en esta parte del año. Además tiene buenas perspectivas de ganar su zona en la Copa de la Liga y complicó a su rival de toda la vida en la tabla anual.

Crónica de una tarde que terminó pintada de azul y oro

En el comienzo, el partido se jugó más como pretendía River que lo que buscaba Boca. El equipo del Muñeco neutralizó los circuitos de juego del rival y las pocas veces que Paredes intervino en el juego, Blanco y Barinaga terminaron mal los intentos xeneizes.

La visita tuvo un par de remates lejanos de Salas y Castaño, que fueron contenidos sin problemas por Marchesín.

El primer tiro al arco de Boca fue a los 33' con un intento de Zeballos que tampoco llevó peligro.

Después, Maxi Meza sufrió una dura lesión al resbalarse solo y Gallardo sorprendió mandando a la cancha a Galarza Fonda.

Cuando parecía que se iban al descanso sin goles, un pelotazo largo de Costa, Giménez peleó con Paulo Díaz y la pelota le quedó al Chango. El extremo de Boca encaró de la izquierda al centro, remató al medio el arco, Armani dio rebote y Zeballos la mandó a guardar en segunda instancia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1987616961501519971&partner=&hide_thread=false ¡¡¡LOCURA DEL CHANGO EN LA BOMBONERA!!! ZEBALLOS PUSO EL 1-0 DE BOCA CONTRA RIVER EN LA BOMBONERA EN EL CIERRE DEL PRIMER TIEMPO.



El Superclásico, por ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/T4fHvROfcJ — SportsCenter (@SC_ESPN) November 9, 2025

El gol destrabó al "7" de Boca, que apenas iniciado el complemento se mandó una gran jugada individual por izquierda y le sirvió el segundo a Miguel Merentiel, que aumentó la cuenta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1987623001974571453&partner=&hide_thread=false ¡¡¡APARECIÓ LA BESTIA!!! GRAN JUGADA DEL CHANGO ZEBALLOS Y GOL DE MERENTIEL PARA EL 2-0 DE BOCA A RIVER.



El Superclásico, por ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/zqvYa3Yybk — SportsCenter (@SC_ESPN) November 9, 2025

Después del segundo, fue todo de Boca. Fortalecido en lo individual y lo colectivo, estuvo siempre más cerca del tercero que su rival del descuento. Si los delanteros del local hubiesen estado más fino, el partido terminaba en goleada, pero les faltó precisión y tomar buenas decisiones.

Giménez trabajó mucho para el equipo, pero en la definición tuvo una pésima tarde.

Lo de River fue lamentable. Lo único que hizo fue darle la pelota a Acuña para tirar centros y protestarle al árbitro. Una presentación a la altura de lo que fue el año del Millo. Un espanto.

El peor de todos los futbolistas de la cancha fue Paulo Díaz, que cometió errores insólitos que terminaron en gol o en chances claras del rival.

La más clara del visitante en el partido fue sobre el cierre con un cabezazo de Galarza Fonda, que se perdió el descuento solo por el segundo palo.

Boca terminó con Braida y Belmonte en cancha, e igual la victoria no corrió riesgos. Datos que resumen la tarde en La Bombonera, donde la fiesta fue toda azul y oro.

SÍNTESIS

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado y Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Maxi Meza; Sebastián Driussi y Maxi Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Goles: PT 46 Zeballos. ST, 1 Merentiel.

Cambios: PT 36 Galarza Fonda por Meza (R). ST, al inicio, Juan Fernando Quintero por Rivero (R).