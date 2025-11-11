Locura total: un hincha de Gimnasia de La Plata le tiró un martillo a Yael Falcón Pérez desde la tribuna

El árbitro del encuentro demoró la continuidad del partido luego de ser agredido. El hincha fue identificado y demorado.

Gimnasia de La Plata se quedó con una victoria importante en su estadio este lunes donde venció a Vélez por 2-0 y sueña con clasificar a la próxima fase del torneo clausura ahora mientras festeja que esquivó el descenso donde hay tres equipos que están comprometidos para perder la categoría.

Más allá del resultado el encuentro quedó marcado por una situación particular que no pasó desapercibida en el Juan Carmelo Zerillo donde el árbitro del encuentro Yael Falcón Pérez fue protagonista de un momento insólito que podría haber terminado en un grave incidente.

El marcador del partido exponía la ventaja mínima para el local que dominaba el encuentro. Minutos más tardes del tanto marcado por Marcelo Torres, el árbitro paró el encuentro al acusar un golpe: un hincha del lobo lanzó un martillo de auxilio para romper vidrios desde la tribuna que terminó rozando el rostro de quien imparte justicia en el desarrollo del partido.

DE NO CREER: LE ARROJARON ¡UN MARTILLO! A FALCÓN PÉREZ EN EL BOSQUE.





Ante esa situación el encuentro estuvo demorado. Luego el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires confirmó que luego del trabajo hecho por la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) y la Policía, identificaron a Franco Suárez como el hincha autor del ataque. El hallazgo se dio debido al funcionamiento del sistema de cámara que tiene el estadio del elenco platense.

River perdió el Superclásico por 2 a 0 contra Boca de visitante y agravó su mal momento futbolístico, quedó en riesgo de no clasificar a la Copa Libertadores 2026 y todavía no aseguró su lugar entre los primeros ocho de la zona que le permitiría acceder a los playoffs de la Liga Profesional. Pero ayer, tras el partido, se vivió una situación que la televisión no mostró con Maximiliano Salas como protagonista.

Caminando por el pasto de La Bombonera como uno más, sin custodia, un hincha Xeneize sacó su celular, se filmó a él y a los futbolistas de River yéndose de fondo. Sacó la lengua, sonrió y grabó la situación hasta que Maximiliano Salas lo agredió por la espalda. Según trascendió, el hombre no tendría ningún vínculo con Boca ni con la organización del evento.

El polémico delantero se estaba yendo junto a sus compañeros al vestuario mientras los jugadores de Boca festejaban y un hombre vestido de negro pasó con el celular filmando, cerca de los jugadores de River. Al futbolista esto no le gustó y reaccionó violentamente: lo corrió y lo agredió por la espalda. El hombre guardó el celular y continuó caminando por el campo de juego sin emitir ninguna queja.

El GOLPE DE SALAS a una persona que estaba filmando a los jugadores de River.

La grabación empezó a tener repercusión en las últimas horas del domingo y la actitud de Salas se volvió uno de los temas de discusión en redes sociales.