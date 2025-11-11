Inesperado: disfrutaban un paseo romántico en España hasta que apareció Messi y dejó a todos boquiabiertos

Una pareja fueron sorprendidos por Messi mientras caminaba por las calles de Barcelona para ver el estadio Camp Nou.

Lionel Messi tomó de sorpresa a todo el mundo, pero en especial al Barcelona de España, con una visita inesperada al estadio Camp Nou donde brilló durante su carrera deportiva e hizo delirar a los hinchas blaugrana con su etilo de juego. Con un posteo en sus redes sociales, el '10' reveló que visitó de incógnito las renovadas instalaciones del club.

Previo a su ingreso al estadio ocurrió una situación particular que generó un estado de nervios absoluto en una pareja que grababa un paseo romántico. Todo marchaba como un día común en Barcelona hasta que una estrella irrumpió con la lógica: era Messi, quien caminaba por las cercanías del estadio previo a ingresar.

La pareja giró su cabeza y vieron que quien pasaba era el excapitán del club, pero la situación fue tan avasallante que al verlo pasar ni siquiera atinaron a pedirle una foto o aparecer en el video. Sin embargo les quedará el registro audiovisual de un momento que recordarán para toda su vida.

Sorpresivo posteo de Lionel Messi en Barcelona

Lionel Messi sorprendió a propios y extaños este lunes en Barcelona con un sorpresivo posteo en sus redes sociales desde el Camp Nou, acompañado de un mensaje que ilusiona a los hinchas: "Ojalá algún día pueda volver".

El capitán de la Selección Argentina y actual jugador del Inter Miami subió una serie de fotos y videos de una visita al estadio, donde fue "inmensamente feliz".

El mensaje completo que Messi subió a su cuenta de Instagram fue: "Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no sólo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo".

El posteo se viralizó rápidamente y reavivó el deseo de los "blaugranas". La publicación de Messi es un mensaje directo sobre su frustrada despedida del club, que se debió a diferencias que mantuvo con el presidente Joan Laporta.

Días atrás, el propio Laporta había hablado de organizar "un partido homenaje" para Messi con el estadio lleno, como una "hermosa manera de inaugurar el Camp Nou".

Renovación con Inter Miami

Cabe recordar que Messi renovó su contrato con el Inter Miami hasta diciembre de 2028. La renovación se confirmó recientemente, y su nuevo vínculo busca extender su legado en el club de la MLS.

