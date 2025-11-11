Juicio contra Julieta Makintach: la jueza denunció que presionaron a testigos para no declarar

La jueza declaró por el polémico documental sobre el juicio por la muerte de Diego Maradona. Además apuntó contra su compañero por violento.

Este martes tuvo lugar una nueva audiencia en el jury contra la jueza Julieta Makintach , integrante del tribunal de San Isidro que encabezó el juicio por la muerte de Diego Maradona y ahora enfrenta cargos por mal desempeño después de haber participado en la producción del documental "Justicia Divina".

Se esperaba que en esta jornada Dalma y Gianinna presten declaración como testigos, pero esta instancia fue postergada para el miércoles. En tanto, Makintach declaró que Maximiliano Savarino , su compañero de tribunal, tuvo "inconsistencias" durante su declaración cuando se refirió al conocimiento de la cámara presente en las audiencias en el juicio de Maradona.

Asimismo, sostuvo que tiene "mucho para decir" y también denunció a Savarino por ser "violento" con ella. "No quiero hablar contra de nadie, pero ustedes escucharon los gritos de ayer de Savarino, era imposible tener una charla con él, era violento conmigo", denunció.

julieta makintach jueza maradona

Luego de su declaración judicial, a la salida del tribunal habló con los medios y denunció que "hay testigos que fueron presionados para no venir, ¿le tienen miedo a la verdad?, ¿por qué van a desistir de testigos? Pregúntenselo ustedes, ¿qué había? No me corresponde decirlo a mí y voy a quedar ajena, pero siempre se dijo que hay tres juicios: uno mediático, uno verdadero y uno oculto. Fíjense con cuál de los tres pueden lidiar".

Respecto al juicio en su contra, aseguró su presencia durante todo el tiempo que dure este jury "porque me afecta a mí, a mi vida, a mi apellido. La recusación era un intento que se venía pensando hace rato".

Qué dijo la jueza Makintach sobre la grabación del documental

En esta cuarta audiencia, la magistrada se refirió a la grabación del documental del juicio por Maradona, el primer capítulo y tráiler. En tan sólo 15 minutos que obtuvo para brindar su testimonio, reveló:

"Se habla del capítulo uno y yo no lo conozco, realmente. No sé qué es el capítulo uno. No sé qué dice. Sé que el fiscal de la causa dijo que no puedo no conocerlo porque 'hay un tiroteo del padre'. Eso confirma que yo no tuve intervención porque a mi papá lo atentaron, no fue un tiroteo. Yo lo cubrí a mi papá con un torniquete porque estaba sangrando", contó sin poder evitar el llanto.

A su vez, agregó que su amiga Lia Vidal, fue quien estaba detrás de esta producción: "Ella me pidió hacer una entrevista que hable de mí, solo de mí. No me pareció mal hacer una nota en tribunales un domingo. Es mi casa. Voy desde los 8 años a los Tribunales".

Jueza Julieta Makintach documental sobre el juicio por la muerte de Maradona

"No queríamos impedir la diaria de los abogados, por eso elegimos ese día. No conozco a nadie de la productora, solo a mi amiga que me los presentó. No le conozco las caras. Me dijeron que suba a mi despacho, que hable de mi vida, de mi carrera en la Universidad Austral, me preguntaron sobre el juicio y lo único que dije es que no tengo nada para decir de eso", sumó la jueza.

"La entrevista habla de mi vida. Me preguntan qué sabes del juicio y respondí: 'No conozco a los imputados, no hay nada del juicio que yo pueda decir'", dijo en esta instancia.

Noticia en desarrollo