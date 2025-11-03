Con un solo patagónico y Olimpo, así quedaron los cruces de cuartos en el Federal A

En la búsqueda del segundo ascenso a la Primera Nacional, ya no hay representantes zonales en carrera.

Los resultados del fin de semana determinaron que Olimpo de Bahía Blanca y Guillermo Brown de Puerto Madryn sean los representantes del sur del país en cuartos de final del Federal A . En la busca del segundo ascenso, quedó solo el conjunto chubutense como abanderado del fútbol patagónico, luego de la eliminación de Deportivo Rincón.

Sobre siete series disputadas, los dirigidos por Pablo Castro fueron uno de los cuatro equipos que tenían ventaja deportiva, en caso de empate, y no lograron avanzar.

El domingo, el León neuquino no pudo con 9 de Julio de Rafaela, empató sin goles y quedó eliminado por el 2 a 1 que había sufrido en la ida 15 días antes. El equipo santafesino enfrentará a Gimnasia de Chivilcoy , que se impuso 2 a 1 sobre Juventud Antoniana tras la igualdad sin emociones en Salta.

Por su parte, San Martín de Formosa y Atenas de Río Cuarto eliminaron a dos "pesos pesados" como Costa Brava de General Pico y Sarmiento de La Banda, en diferentes circunstancias.

El equipo formoseño había sacado un valioso 1 a 1 en La Pampa y ganó en casa por 2 a 1 para pasar de fase, mientras que Atenas derrotó a Sarmiento en los dos partidos por el mismo resultado: 1 a 0. El triunfo de los de Río Cuarto, con gol de Facundo Mucignat, fue el único éxito visitante sobre los 14 encuentros de esta instancia.

Cabe recordar que Sarmiento de La Banda llegó a jugar una final por el ascenso en la temporada pasada, luego de una campaña plagada de escándalos arbitrales.

En cuanto a los favoritos, Olimpo pasó merecidamente contra un Kimberley que llegó demasiado lejos para lo que mostró en el campeonato. Fue 3 a 1 para uno de los clubes más grandes de la categoría por los tantos de Cristian Amarilla, Enzo Coacci y Gonzalo Tarifa. Braian Cos había igualado transitoriamente para el Dragón en el final del primer tiempo.

Embed



El pase a cuartos lo sellamos en casa con los goles de Cristian, Enzo y Gonzalo.







@VocesAurinegras pic.twitter.com/RwxpSwvG4Q — Club Olimpo (@Olimpo_Oficial) November 3, 2025

El aurinegro enfrentará a Douglas Haig, que viene de dar el golpe dejando afuera a Argentino de Monte Maíz. Había sido 2 a 0 en Pergamino y fue 1 a 1 en el interior cordobés el último domingo.

El otro que aparece como candidato es Atlético Rafaela, que enfrentará en la próxima instancia a Guillermo Brown. Los de Puerto Madryn cayeron por la mínima ante Sportivo Belgrano en San Francisco, pero con el 2 a 0 en Chubut les alcanzó para meterse en cuartos.

La Crema viene de perder la final por el primer ascenso ante Ciudad Bolívar hace 15 días y tendrá una segunda oportunidad en el Reducido.

Una vez definidos los ganadores de cada serie, se ordenarán bajo el criterio de las posiciones en la tabla de la etapa clasificatoria:

1°- Atlético de Rafaela

2°- Olimpo

3°- Gimnasia (Chivilcoy)

4°- San Martín (Formosa)

5°- Atenas (Río Cuarto)

6°- 9 de Julio (Rafaela)

7°- Douglas Haig

8°- Brown (Puerto Madryn)