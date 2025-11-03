Regional Amateur: violencia y escándalo tras el partido Alianza-San Patricio en Cutral Co

Fue tras la victoria del Gallo por 2 a 1 en una tarde muy caliente, que terminó con peleas y denuncias.

La nota negativa del domingo en el Regional Amateur se dio en Cutral Co, donde Alianza le ganó a San Patricio 2 a 1 y después se desató la violencia.

El partido por la tercera fecha del grupo 7 fue muy caliente y quedó en manos del Gallo, pero lo más grave ocurrió tras el pitazo final de Enrique Jannet, cuando el plantel visitante se dirigía a la zona de vestuarios del estadio Álvaro Pedro Ducás.

Algunos jugadores visitantes cruzaron palabras con hinchas locales que estaban en la popular y luego, desde el sector de plateas, otros arrojaron objetos a los jugadores rivales, generando algunos heridos.

Los hechos quedaron registrados en video y también fueron denunciados en las redes sociales por parte de San Patricio con testimonios fotográficos de los daños a la integridad física de sus futbolistas.

El posteo de San Patricio

En su cuenta de facebook, el club chañarense publicó fotos de los heridos en el vestuario y un fuerte reclamo a las autoridades. En el posteo, denunciaron que hinchas de Alianza entraron a la cancha para agredir a los jugadores de la visita.

"Una verdadera vergüenza más. Finalizado el partido en el que San Patricio cayó por 2 a 1 frente a Alianza en Cutral Co, y sumado al pésimo desempeño de la terna arbitral, como se puede ver en la transmisión del partido de Acordes Deportivos , un nuevo hecho bochornoso se produce en nuestro fútbol. La inoperancia de la policía y la inacción del club local dejó como saldo que jugadores, cuerpo técnico y la comisión del club fueran golpeados por piedras y por personas que ingresaron a la cancha de la parcialidad de Alianza. Con total impunidad actuaron ante los ojos de todo el mundo. Hay grabación y fotos de los hechos que enlutan un domingo de futbol Federal. Esperemos que tanto Lifune como el Consejo Federal tomen las medidas del caso y las sanciones ejemplificadoras para que estas cosas nunca más ocurran, los únicos protagonistas deben ser los jugadores".

posteo san patricio alianza

Más allá de los testimonios audiovisuales, que en algunas casos son incontrastables y en otros no, las acusaciones cruzadas en las redes sociales abundan de uno y otro lado. Lo cierto es que el evento deportivo terminó, otra vez, en escándalo.

Antecedentes a tener en cuenta

Los choques entre Alianza y San Patricio tienen varias historias recientes que mezclan lo picante que puede pasar en un campo de juego con la violencia.

El Santo se consagró campeón en casa en un partido polémico en mayo de 2024, al ganarle al Gallo 2 a 1 en El Chañar. Luego, en marzo de este año, volvieron a enfrentarse en Cutral Co, en una final muy peleada que quedó en manos de la visita a través de los penales, por la Copa de Verano de Lifune.

La última fecha de la fase de grupos del Regional Amateur tendrá a San Patricio recibiendo a Alianza el 23 de noviembre.

Teniendo en cuenta que el límite entre un partido caliente y las agresiones injustificadas muchas veces es difuso, el próximo duelo entre ambos será un partido de alto riesgo.