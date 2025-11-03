Sub 17: Argentina debutó con un triunfazo en el Mundial

El equipo de Diego Placente derrotó a Bélgica, con remontada incluida, en su estreno en el certamen mundialista.

En su debut en el Mundial Sub 17 de Qatar 2025 , la selección de Argentina , dirigida por Diego Placente, obtuvo una gran victoria por 3-2 sobre Bélgica en la cancha dos del predio Aspire Zone de Doha. El encuentro, que marcó el primer desafío en el Grupo D, se definió en los minutos finales y mantuvo la expectativa hasta el último instante del partido.

La apertura del marcador llegó a los 35 minutos: el conjunto albiceleste se instaló en campo rival y, tras una serie de rechazos imprecisos de la defensa belga, Ramiro Tulian encontró el rebote y disparó cercano al punto penal. El balón superó la resistencia del arquero, otorgando la primera ventaja a Argentina.

No obstante, sobre el cierre del primer tiempo, Bélgica igualó el marcador en una jugada que inició desde la banda izquierda. Arthur De Kimpe aprovechó una falla en el despeje de la defensa albiceleste y definió cruzado para superar a Alber Castelau, garantizando el empate antes del descanso.

image

Reanudado el partido, la reacción de los blegas fue inmediata. En la primera acción ofensiva tras la pausa, un nuevo error defensivo del seleccionado habilitó a Camara, quien tiró un centro pasado al área que Stan Naert aprovechó para el segundo gol europeo. Este golpe obligó a Argentina a ajustar su esquema y buscar respuestas desde el banco de suplentes.

La remontada de la Sub 17 de Argentina

Los cambios realizados por Diego Placente influyeron en el desarrollo posterior. A los 69 minutos, Gastón Bouhier desbordó por el sector izquierdo y cedió el balón a Facundo Jainikoski, quien ingresó al área para definir con un tiro bajo cruzado y establecer la igualdad. La presión argentina se mantuvo y, a los 71 minutos, el mismo Jainikoski desbordó nuevamente, envió un centro que cruzó toda la zona defensiva belga y encontró a Felipe Esquivel. El mediocampista selló el tercer tanto para Argentina reflejando la rápida reacción del equipo tras haber estado en desventaja.

En los minutos finales, Argentina sostuvo la diferencia pese a los ataques belgas. Un disparo de René Mitongo pasó cerca del palo y fue la última oportunidad clara del rival para evitar la derrota. Este resultado posiciona al seleccionado dirigido por Placente como uno de los aspirantes en el grupo, que completan Túnez y Fiyi.

Embed - Resumen: Argentina 3-2 Bélgica - Mundial Sub 17 Qatar 2025

El Mundial Sub 17 de Qatar 2025 marca el inicio del formato extendido a 48 selecciones, que eleva el nivel de exigencia durante la competencia. La Albiceleste accedió al torneo tras haberse clasificado en el Sudamericano de Colombia y tras obtener el Torneo L’Alcúdia, manteniendo la base del plantel que logró ese título bajo la conducción de Placente.

La agenda de la primera ronda para el plantel argentino continuará ante Túnez, el jueves 6 de noviembre a las 10.30, y el cierre de la fase de grupos será ante Fiyi, el domingo 9 a las 9.30.

El historial de Argentina en la categoría acumula seis clasificaciones a semifinales y cuatro ausencias desde el debut en 1985. En la edición previa, celebrada en Indonesia en 2023, el equipo finalizó cuarto tras perder ante Malí por el tercer puesto.