Inesperada eliminación de Deportivo Rincón en el Federal A

El León no pudo de local con 9 de Julio de Rafaela y quedó afuera en octavos de final de la pelea por el segundo ascenso.

En la mañana del domingo, Deportivo Rincón no logró marcar goles y el empate sin emociones con 9 de Julio, en el partido de vuelta de octavos de final, determinó la eliminación del equipo neuquino del Federal A 2025.

Los dirigidos por Pablo Castro finalizaron su participación, pero lograron la clasificación para la Copa Argentina del año que viene.

El trámite fue parejo en la primera parte y con muy pocas llegadas. Más allá de una chance de Federico Moreno de cabeza en el comienzo, los dirigidos por Marcelo Varela se defendieron bien y al local le faltaron ideas para generar situaciones.

Incluso las oportunidades más claras las tuvo el equipo santafesino, con Tobías Macies y el ingresado Guillermo Ensabella.

En el segundo tiempo, con el ingreso de Facundo Miguel por Moreno, el León tuvo más aproximaciones. Tanto el volante como Fernando Pettinerolli tuvieron las más claras, pero entre el arquero Franco Fragueda, el travesaño y la falta de precisión, el cero nunca se rompió.

También entraron Germán Cervera, Lucas Inostroza y Ariel Páez, pero la ecuación no cambió.

La última chance del Rayo fue faltando 10 minutos para el final y Fragueda se la tapó con la cara.

Sobre el cierre, el local no tuvo profundidad y la clasificación de 9 de Julio ya no corrió riesgo. Pese a ser una cancha de césped sintético, la visita no sintió el cambio de superficie, algo que sí le pasó a la mayoría de los equipos que llegaron al reducto del norte neuquino.

Un balance positivo

Por el hecho de definir de local y tener un rival que no es de los grandes de la categoría, quedó la sensación de que Rincón podía seguir avanzando. De todas formas, haber clasificado a la zona campeonato y luego a los cruces por el primer ascenso, le dio la posibilidad de clasificarse a la Copa Argentina del año que viene.

La segunda temporada del León neuquino en la categoría, siendo el único representante provincial en el tercer escalón del fútbol argentino, fue positiva.

Cabe recordar que, por decisión de la dirigencia, Deportivo Rincón tuvo dos cambios de técnico en la temporada pese a los buenos resultados. Comenzó dirigiendo Alejandro Abaurre, luego siguió Duilio Botella y finalmente el interinato de Castro se transformó en el técnico principal hasta el cierre del campeonato.

SÍNTESIS

Deportivo Rincón: Alejandro Sánchez; Nicolás Di Bello, Jonathan Chacón, Carlos Esteves, Ezequiel Ávila; Rodrigo Galdame, Héctor Rueda, Federico Moreno y Fernando Pettinerolli; Sebastián Jeldres y Fernando Inda. DT: Pablo Castro.

9 de Julio de Rafaela: Franco Fragueda; Maximiliano Martínez, Facundo Centurión, Jerónimo Almada y Sebastián Acuña; Nicolás Delsole, Alex Salcedo, Braian Peralta y Maximiliano Ibáñez; Tobías Macies y Enzo Abondetto. DT: Marcelo Varela.

Árbitro: Juan Ignacio Nebbietti

Cancha: Ciudad Deportiva, Rincón de los Sauces