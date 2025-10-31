Deportivo Rincón busca seguir avanzando en el Federal A

Después de una mínima pausa, el Federal A retoma la actividad y en Rincón de los Sauces el León recibe a 9 de Julio de Rafaela tras la derrota en la ida.

Luego de un fin de semana sin partidos, este domingo vuelve el Federal A con los cruces de vuelta por los octavos de final de la Reválida . Deportivo Rincón recibe en Rincón de los Sauces a 9 de Julio de Rafaela , en búsqueda de seguir en el camino por la posibilidad del segundo ascenso.

En la ida, los santafecinos se impusieron 2 a 1. Sin embargo, la ventaja deportiva es para los neuquinos a los que les alcanza con empatar el global para seguir. A partir de las 11, Juan Ignacio Nebbietti pitará el inicio del duelo en la Ciudad Deportiva . El juez de Río Colorado contará con la asistencia de Emiliano Bustos y Felipe Zonco , mientras que Kevin Bustos completará el cuerpo arbitral.

El colegiado, que viene de dirigir la final por el ascenso a la Primera Nacional , donde Ciudad Bolívar derrotó a Atlético Rafaela , fue principal en la victoria del Depo ante Sportivo Belgrano por 2 a 1 en los cuartos de final por el primer asenso. En aquella llave el conjunto neuquino cayó en Córdoba .

El Federal A retorna con los duelos de vuelta de los cruces que iniciaron el pasado 19 de octubre. Aquel domingo, en el German Solterman, Ezequiel Ávila le dio la ventaja a los de Pablo Castro, Maximiliano Ibáñez empató y sobre el final del encuentro Miguel García le dio la victoria a 9 de Julio.

“Venimos jugando buenos partidos de visitante; no se nos dan los resultados, pero el equipo está bien. El grupo está muy bien, estamos enfocados, así que estamos tranquilos”, dijo el capitán Jonathan Chacón.

¿Qué necesita Deportivo Rincón para clasificar?

El conjunto neuquino necesita de un gol para empatar el global y, en caso de no recibir goles, con un marcador 1 a 0 avanzará a la próxima instancia ya que tiene la ventaja deportiva. Por esa razón define en la Ciudad Deportiva. De hecho, en el cruce ante Sportivo Las Parejas cayó en Santa Fe 2 a 0 y en Rincón de los Sauces dio vuelta la llave con una goleada 5 a 0.

“Es un partido donde tenemos que ganar sí o sí para poder seguir peleando por los objetivos que tenemos claros. Nosotros ya demostramos que lo podemos hacer, quedó reflejado con las últimas fechas”, opinó en la previa al partido de vuelta.

deportivo rincón 9 de rafaela

En los partidos de play offs, el conjunto de Pablo Castro no cayó nunca: venció a Sportivo Belgrano y a Sportivo Las Parejas, lo que deja a la vista el claro poderío en el sintético y el carácter para dar vuelta resultados. “Va a estar lindo, es temprano, pero necesitamos que estemos todos juntos: la gente, los jugadores, el cuerpo técnico. Sacar el resultado adelante para seguir avanzando de fase y poder llegar a la instancia final del ascenso, que es lo que todos queremos. El equipo está bien y va a dar pelea hasta el final”, insistió.

En cuanto a los dirigidos por Marcelo Varela, el único partido de play off de Reválida en condición de visitante que tuvo fue ante Germinal. En el Fortín de Rawson, los rafaelinos lograron un empate. En la zona campeonato, lejos de casa, suma dos empates y dos derrotas. El encuentro tendrá la transmisión de Revista Deportiva a través de Youtube mientras que La Primera AM550 llevará los relatos radiales.