El goleador argentino de gran presente que aparece en el radar del Barcelona

Racing de Estrasburgo es una de las grandes revelaciones en la presente temporada del fútbol europeo al pelear mano a mano en la Ligue 1 con el París Saint-Germain. Y dos de los futbolistas que acaparan todos los flashes son los argentinos Valentín Barco y Joaquín Panichelli . El delantero surgido en River Plate es el máximo artillero del cuadro francés y desde España indican que el Barcelona lo está siguiendo de cerca.

Según informó el portal local Mundo Deportivo, el elenco catalán está en búsqueda de un nuevo centro atacante para reemplazar a Robert Lewandowski, quien ya tiene 37 años. Más allá de que el favorito de la directiva Culé es Julián Álvarez, el elevado costo de trasferencia que pediría el Atlético de Madrid y el sueldo del argentino imposibilitarían el hipotético fichaje. En este contexto, el nombre que los medios catalanes ya pusieron en el radar del Barcelona es el de Panichelli.

“Otra opción que está subiendo como la espuma en Europa es la del argentino Joaquín Panichelli, el goleador del Estrasburgo. Su reciente tanto de chilena, en competición europea, ha dado la vuelta al mundo, pero lo que impresiona son sus cifras goleadoras en la Ligue 1”, destacó el medio español en una nota titulada “Joaquín Panichelli, bueno, bonito, barato y… ¿Barça?“ que se dedicó a explorar alternativas para la ofensiva del Blaugrana.

image

En la presente temporada, Joaquín Panichelli lleva 10 tantos en 13 partidos, en los cuales fue titular en diez oportunidades. El cordobés de 23 años es el máximo artillero de la Ligue 1 con nueve tantos y lidera al Racing de Estrasburgo, que marcha en la cuarta ubicación con 19 unidades. Hace algunos días, su entrenador, Liam Rosenior, aseguró que es un delantero de “la vieja escuela” y por sus destrezas técnicas, como la capacidad de salto, es el “Alan Shearer de Argentina”, en referencia al goleador inglés que es máximo anotador en la historia de la Premier League con 260 goles.

El gran presente de Joaquín Panichelli

“Marcando las diferencias, anotando de todas las maneras y aprovechando su 1,87 para sacar ventaja y jugar, también, de espaldas a portería, Panichelli se ha puesto en el mercado. A sus 23 años, la está rompiendo”, describió Mundo Deportivo al presente del delantero argentino. El atacante arribó al cuadro francés tras una destacada campaña en el Mirandés de la segunda división española, lo que motivó al club a desembolsar 20 millones de dólares por su pase y firmar un contrato hasta 2030.

El contexto del Estrasburgo añade aún más mérito a estos logros: es el plantel más joven de Europa, con una media de edad de apenas 20,8 años. Esto responde a una política institucional de utilizar futbolistas con una gran proyección en el futuro. A pesar de esta juventud, el equipo se mantiene en la pelea por los primeros puestos de la Ligue 1 y además compite en la UEFA Conference League. Cabe resaltar que el Racing de Estrasburgo pertenece al mismo consorcio empresarial (BlueCo) que el Chelsea de Inglaterra.

image

Para subrayar la enorme temporada que está concretando el Racing de Estrasburgo con los argentinos Panichelli y Barco como sus figuras, al futbolista que debutó en Boca Juniors también lo relacionaron con una potencia importante del Viejo Continente: Bayern Múnich de Alemania lo tiene en carpeta.