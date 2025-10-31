Las durísimas declaraciones del DT de LDU Quito contra Abel Ferreira y Palmeiras

Tras la dolorosa eliminación de su equipo de la Copa Libertadores, el entrenador realizó una dura conferencia de prensa.

En el Allianz Parque de Sao Paulo, la LDU Quito de Ecuador no pudo sostener la ventaja que obtuvo en el encuentro de ida y cayó 4-0 frente a Palmeiras , por la semi de vuelta de la Copa Libertadores quedando eliminado con un global de 4 a 3. En ese sentido, el que dejó un crudo análisis fue Tiago Nunes que además le dedicó unas duras palabras a Abel Ferreira, su colega y DT del Verdao.

"Hicimos un primer tiempo muy fuerte, pero somos seres humanos y creo que hicimos un gran esfuerzo. Palmeiras hizo un gran partido y no tuvimos la capacidad de hacer un juego asociado para colocar en más oportunidades lo zagueros de ellos uno contra uno", expresó en primera instancia el DT.

A su vez, al ahora de analizar cómo llegó LDU a esta instancia, Tiago agregó: "Llegamos a este momento de la competición con muchas bajas, con muchos jugadores sentidos. No es excusa, pero eso marca a las claras cómo disputamos la serie. Liga de Quito es un club que está acostumbrado a esta instancia y creo que volverá a competir prontamente".

image

Por otro lado, a la hora de hacer hincapié la gente del Rey de Copas, Nunes sostuvo: "Quiero agradecerle a la gente que estuvo, agradecer a los jugadores por el trabajo y por el esfuerzo que hicimos. Nos sirve como aprendizaje para el futuro. Tenemos que tener una plantilla más larga, mejorar las condiciones de trabajo. Llegar a esta altura del año con tres competencia nos pasa factura".

Finalmente, el DT reveló cómo estaba el camerino post derrota y concluyó: "El vestuario estaba con bastante dolor, triste por la derrota. Somos todos gente del fútbol y nuestra familia estaban todas metidas, creyendo que podíamos llevar a LDU a otra final. Si somos inteligentes de entender por qué se perdió, se puede sacar provecho".

Las duras palabras contra Abel Ferreira

Pero además del crudo análisis que hizo y en el que no se quitó responsabilidad alguna, Tiago Nunes, entrenador de la Liga de Quito, apuntó duramente contra Abel Ferreira, DT del Palmeiras.

image

“En el primer partido, Palmeiras estaba muy confiado. Abel ni siquiera sabía los nombres de nuestros jugadores", empezó diciendo y destacando cierta soberbia por parte de su colega y rival en estas semifinales de Copa Libertadores.

"Palmeiras no respetó a Liga de Quito como debería haberlo hecho en el primer partido, y conseguimos una victoria justa por 3-0", agregó siguiendo en el mismo sentido.

Por último, Nunes crítico el cesped del Allianz Parque, la casa del Palmeiras, el cuál es de un material sintético. "Jugamos en una cancha a la que no estamos acostumbrados, el césped sintético parece un patio de colegio".

image

Así las cosas, el Palmeiras goleó 4 a 0 la Liga de Quito para dar vuelta el 3 a 0 de la ida. Lo hizo con goles de Ramón Sosa, Bruno Fuchs y un doblete de Raphael Veiga. El Verdao está en la gran final de la Libertadores, la cuál en esta edición 2025 volverá a ser 100% brasileña, ya que el 29 de noviembre se medirá ante el Flamengo.