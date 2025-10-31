Escándalo en San Lorenzo: Chiqui Tapia aseguró el club que podría ser desafiliado de la AFA

El máximo dirigente del fútbol argentino ofició de mediador entre la quebrada comisión directiva del Ciclón.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) , Claudio Chiqui Tapia , convocó a la Comisión Directiva de San Lorenzo en Ezeiza y exigió una posición institucional clara ante los trascendidos sobre un eventual avance hacia un modelo de Sociedad Anónima Deportiva .

Además, Tapia pidió una solución interna, otorgó plazo hasta después del fin de semana para presentar una definición y remarcó que cualquier medida deberá ajustarse al estatuto y a la normativa vigente, que no habilitan la conformación de SAD en el fútbol argentino .

En el inicio del encuentro, Tapia afirmó contar con información sobre una supuesta firma vinculada a un proyecto para transformar a San Lorenzo en una Sociedad Anónima Deportiva .

La gran novedad fue la aparición del expresidente Matías Lammens, quien ejerció su cargo en el club desde septiembre de 2012 hasta diciembre de 2019, pero no se adentraba de lleno en la vida institucional del club desde antes de finalizar su mandato.

Tapia 2.jpg

El dirigente Manuel Agote fue el causante del enojo de Tapia, ya que al protestar por la presencia de Moretti y Lammens en la misma sala, decidió abandonar la reunión al grito de “traidor” para el ex mandatario. Ante esto, el presidente de AFA sentenció que si la Inspección General de Justicia (IGJ) interviene el club, iba a desafiliar a San Lorenzo.

Frente a la consulta del dirigente Ulises Morales sobre el margen de acción de la Comisión Directiva, Tapia respondió que el club posee libertad para resolver su futuro, siempre dentro de las restricciones estatutarias que impiden avanzar hacia un esquema societario privado y sostuvo que la conducción deberá aclarar públicamente su posición para evitar especulaciones que puedan afectar la estabilidad institucional.

La reunión se extendió durante aproximadamente una hora. Tras la salida de Tapia, la Comisión Directiva continuó deliberando en privado, con la presencia de Marcelo Moretti.

A la reunión asistieron: Marcelo Moretti, Emiliano Rodríguez, Néstor Ortigoza, Sergio Costantino, Agote, Pablo Levalle, Leandro Goroyesky, Pablo García Lago, Sergio Tammer, Javier Allievi, Martín Cigna, Belén Lugones, Carina Farías, Horacio Arreceygor, Uriel Barros, Ulises Morales, Cristhian Evangelista, Damián Terzano, Soledas Boufflet, Lammens, Mateo Sagardoy, Mariano Marino y Marcelo Culotta.

Marcelo Moretti, más complicado que nunca

El presidente de San Lorenzo de Almagro, Marcelo Moretti, fue citado a indagatoria por la Justicia. El mandatario del “Ciclón” deberá presentarse ante la corte el jueves 6 de noviembre a las 11hs.

Moretti se encuentra en esta tensa situación por una denuncia por administración fraudulenta por defraudación. La misma fue presentada por el sector de la oposición de la política de San Lorenzo, encabezada por César Francis y Christian Mera.

La gestión de Marcelo Moretti al frente de San Lorenzo se caracterizó por una serie de conflictos institucionales y económicos que profundizaron la crisis del club. Durante su mandato, las reiteradas inhibiciones por deudas impagas afectaron la competitividad deportiva y generaron un fuerte malestar entre los hinchas y socios.

Moretti Portada.jpg

A esto se sumaron denuncias por presuntas irregularidades en la administración, decisiones polémicas en el manejo de los recursos y una creciente distancia entre la dirigencia y la masa social, que percibió un gobierno cerrado y carente de transparencia.

Su reciente salida y posterior regreso al club no hicieron más que agravar la tensión en el seno del “Ciclón”. Muchos socios consideraron el retorno de Moretti como una provocación y una muestra de desconexión con la realidad que vive la institución.

En medio de un clima enrarecido, con cuestionamientos internos y externos, el presidente deberá enfrentar a la Justicia y dar explicaciones sobre una gestión que dejó más sombras que certezas en el futuro inmediato de San Lorenzo de Almagro.