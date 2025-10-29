De manual: sancionaron al árbitro que echó al hijo del Chiqui Tapia contra Boca

Nicolás Lamolina le mostró a Iván Tapia la segunda amarilla y consecuente roja contra el xeneize.

El árbitro Nicolás Lamolina quedó fuera de las designaciones para la próxima fecha del Torneo Clausura tras su polémico rendimiento en Barracas Central- Boca . El juez fue responsable de la incorrecta expulsión de Iván Tapia , el hijo del Chiqui Tapia , presidente de AFA.

Sin embargo, desde la dirección nacional de Arbitraje, a cargo de Federico Beligoy, no tomó ninguna medida con Silvio Trucco , quien desde el VAR cometió otros dos errores graves, como fue no llamar a Lamolina ante el golpe de Rafael Barrios sobre Merentiel y, sobre todo, la plancha de Javier Ruiz sobre Milton Delgado.

Lamolina no fue incluido por Beligoy luego de las críticas por la expulsión del mediocampista a los 13 minutos del primer tiempo.

El encuentro disputado en el estadio de Barracas concluyó con victoria de Boca por 3 a 1 y dejó un fuerte debate sobre el arbitraje, ya que a los 6 minutos, Leandro Paredes e Iván Tapia protagonizaron un cruce que derivó en amonestaciones.

El mediocampista de Boca quedó habilitado para el Superclásico dentro de dos fechas al haber quedado con la tarjeta limpia pero minutos más tarde, el capitán del “Guapo” vio la segunda amarilla tras una acción sin excesiva fuerza sobre Paredes.

Lamolina lo expulsó y la jugada instaló la principal discusión, mientras que el VAR, a cargo de Silvio Trucco, no intervino porque el protocolo no habilita la revisión de dobles amonestaciones.

La situación se sumó a un reclamo previo de Boca por un presunto golpe del defensor Barrios sobre el delantero uruguayo, además, el manejo del partido y decisiones consideradas desacertadas derivaron en que Lamolina no figure entre los jueces para la fecha 14 del Torneo Clausura 2025.

Antes del final del primer tiempo, Dardo Miloc le cometió infracción a Carlos Palacios, pero el juez no la cobró. El chileno estuvo unos segundos en el piso y cuando se levantó lo fue a buscar a Miloc. Quedaron cara a cara unos instantes y Lamolina los amonestó a ambos.

En el complemento llegaría la violenta acción de Ruiz sobre Delgado, que Lamolina sancionó con amarilla. Desde el VAR, Trucco no hizo nada, pero sí está en la nómina para la próxima fecha.

Más designaciones

La Liga Profesional confirmó los árbitros para la decimocuarta jornada, que comenzará el viernes 31 de octubre a las 19:00 con San Lorenzo ante Deportivo Riestra en el estadio Nuevo Gasómetro.

El clásico del sur bonaerense entre Banfield y Lanús, programado para el lunes a las 21:15 en el estadio Florencio Solá, tendrá a Facundo Tello como árbitro principal y a Lucas Novelli en el VAR.

Estudiantes será local de Boca el domingo a las 16:00 en UNO con Leandro Rey Hilfer como juez y Ariel Penel en el soporte tecnológico. Ese mismo día, a las 20:30 en El Monumental, River recibirá a Gimnasia de La Plata con Nazareno Arasa como árbitro y Silvio Trucco en el sistema de revisión.