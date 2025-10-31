Jonathan Chacón, capitán de Deportivo Rincón: "Vamos a dar pelea hasta el final"

El primer marcador central del equipo de Pablo Castro habló en la previa del partido del domingo ante 9 de Julio de Rafaela.

El horario del domingo a las 11 de la mañana se está haciendo costumbre para Deportivo Rincón , que este fin de semana en ese mismo momento recibirá a 9 de Julio de Rafaela, por el partido de vuelta de los octavos de final de la lucha por el segundo ascenso en el Federal A.

El equipo de Pablo Castro perdió la ida por 2 a 1 hace dos semanas, en un partido que el conjunto santafesino ganó sobre la hora, luego de que la visita comenzara ganando por el tanto de Ezequiel Ávila.

Como tiene ventaja deportiva en caso de empate en el global, al León neuquino le alcanza con ganar por cualquier resultado para clasificar a cuartos.

“Es un partido donde tenemos que ganar sí o sí para poder seguir peleando por los objetivos que tenemos claros. Nosotros ya demostramos que lo podemos hacer, quedó reflejado con las últimas fechas. Creo que venimos jugando buenos partidos de visitante, no se nos dan los resultados, pero el equipo está bien. El grupo está muy bien, estamos enfocados, así que estamos tranquilos”, declaró el capitán Jonathan Chacón.

jonathan chacón deportivo rincón (3)

Rincón no contará con Daniel Carrasco en la mitad de la cancha, luego de la expulsión en Rafaela. Es una baja sensible por el lugar que ocupa en el campo y por su experiencia, pero en el plantel confían en sus posibles reemplazantes, como Facundo Miguel o Cristian Correa.

La localía es un jugador más

Además de jugar en su cancha de sintético, en la Ciudad Deportiva, Chacón remarcó la importancia de hacerse fuertes en casa y del acompañamiento del público: “Sabemos lo que nos jugamos y cómo lo tenemos que jugar, que es lo importante. Tenemos que hacernos fuertes en nuestra cancha. Por eso también necesitamos el apoyo de la gente, que esté ahí alentando, que esté con el equipo. Este es un equipo que deja todo al 100% y siempre está a la altura del club”.

Finalmente, el defensor llamó a la unión de toda la familia de la institución neuquina a apoyarlos en la búsqueda del pase a cuartos: “Va a estar lindo. Es temprano, pero necesitamos que estemos todos juntos: la gente, los jugadores, el cuerpo técnico. Sacar el resultado adelante para seguir avanzando de fase y poder llegar a la instancia final del ascenso, que es lo que todos queremos. Como dije, el equipo está bien y va a dar pelea hasta el final”.

deportivo rincón 9 de rafaela formación

Los otros partidos del finde

La acción para los duelos de vuelta de octavos comienza este viernes con Sportivo Belgrano recibiendo a Guillermo Brown de Madryn en San Francisco. La ida fue 2 a 0 para los chubutenses y el duelo de hoy arranca 21:15.

El sábado, 16:30, Argentino de Monte Maíz buscará revertir el 0-2 de la ida ante Douglas Haig de Pergamino.

El domingo, a las 15, San Martín de Formosa (1) recibirá a Costa Brava de General Pico (1), a las 16 jugarán Olimpo (1) y Kimberley (1) en Bahía Blanca, a las 17 lo harán Gimnasia de Chivilcoy (0) y Juventud Antoniana (0), y las 18 cierran Sarmiento de La Banda (0) y Atenas de Río Cuarto (1) en Santiago del Estero.

Todos los que definen de local tienen ventaja deportiva en caso de empate en el global.