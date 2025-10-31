El Turismo Carretera desembarca en Paraná: Urcera quiere meterse en la pelea

El piloto regional busca un gran resultado en Paraná para meterse entre “los tres de último minuto” y seguir con chances en la Copa de Oro del TC.

El Turismo Carretera afrontará este fin de semana su 13ª fecha de la temporada 2025 en el Autódromo Ciudad de Paraná , con la Copa de Oro entrando en su tramo decisivo. Todas las miradas estarán puestas en Manu Urcera , quien necesita un gran resultado para meterse entre “los 3 de último minuto” y seguir con vida en la lucha por el título.

El piloto del Ford #231 llega a Entre Ríos con 52 puntos , en plena pelea por ingresar a la definición. En caso de mantener el nivel mostrado en las últimas fechas, podría sumarse al grupo de los doce mejores y aspirar a la corona que hoy lidera Agustín Canapino (Chevrolet Camaro #86) con 108 unidades.

Con solo dos fechas por delante —Toay el 16 de noviembre y La Plata el 7 de diciembre—, Paraná puede ser el punto de inflexión para Urcera en su intento por volver a la elite del Turismo Carretera .

Cronograma del fin de semana del TC en Paraná

Sábado 1° de noviembre

11:05 a 11:25 – 1° Entrenamiento (Grupo A)

11:30 a 11:50 – 1° Entrenamiento (Grupo B)

13:20 a 13:50 – 2° Entrenamiento (Grupo A)

13:55 a 14:25 – 2° Entrenamiento (Grupo B)

16:03 a 16:50 – Clasificación (4 grupos de 8 minutos)

Domingo 2 de noviembre

10:10 – 1ª Serie (5 vueltas)

10:35 – 2ª Serie (5 vueltas)

11:00 – 3ª Serie (5 vueltas)

13:30 – Final (25 vueltas o 50 minutos)

Transmisión: DeporTV (sábado de 15:00 a 17:00).

Así comenzó el TC en Paraná

La previa del fin de semana comenzó este viernes con un evento que ya se volvió tradición: la caravana del Turismo Carretera por las calles de Paraná. En esta ocasión, los autos no cruzaron el túnel subfluvial como el año pasado, sino que recorrieron la Costanera, partiendo desde la Estación de Servicio de Avenida Laurencena 98 hasta el Monumento al General Justo José de Urquiza. Fue un anticipo del clima de fiesta que siempre acompaña al TC, con miles de fanáticos siguiendo el paso de los protagonistas de la máxima.

El Autódromo Ciudad de Paraná, de 4.219 metros, será nuevamente el escenario del espectáculo. Su trazado técnico —con curvas de media y alta velocidad, zonas de frenado intenso y sectores de sobrepaso— suele castigar a los pilotos que no logran mantener el ritmo en las vueltas finales. La tracción a la salida de la “Curva de la S” y el paso por la recta principal serán claves para definir la clasificación y el rendimiento en carrera.

Para los pilotos, la cita entrerriana llega en un punto decisivo del campeonato. Agustín Canapino, sólido líder de la Copa de Oro, defiende su dominio con el Chevrolet Camaro #86 luego de tres triunfos consecutivos. Julián Santero, su escolta, sigue en busca de la victoria obligatoria que lo habilite a retener la corona. Y el local Mariano Werner corre con la urgencia de revertir una temporada complicada por los problemas mecánicos que afectaron a su Mustang.

La tabla de la Copa de Oro

Agustín Canapino* (Chevrolet #86) - 108 pts. Julián Santero (Ford #1) - 82.5 pts. Santiago Mangoni (Chevrolet #9) - 74 pts. Mauricio Lambiris* (Ford #2) - 56.5 pts. Christian Ledesma (Chevrolet #24) - 51 pts. Otto Fritzler* (Toyota #22) - 50 pts. Germán Todino (Ford #56) - 43 pts. Marcelo Agrelo (Toyota #127) - 41.5 pts. Jeremías Olmedo (Ford #146) - 40.5 pts. Juan Martín Trucco (Dodge #87) - 33 pts. Valentín Aguirre (Chevrolet #7) - 30 pts. Mariano Werner* (Ford #4) - 28 pts.

* Quienes ya ganaron una carrera este año, requisito obligatorio para coronarse como campeón.