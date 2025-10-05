Maniobra polémica, espectacular definición y victoria de Agustín Canapino

En San Nicolás, el Titán pasó al frente en la penúltima vuelta sobre Matías Rossi para dar otro paso hacia el título.

En una final atrapante, con un duelo entre dos de los mejores pilotos de las últimas décadas, Agustín Canapino le arrebató la victoria a Matías Rossi , por la fecha 12 del Turismo Carretera en San Nicolás. El Titán se quedó con un triunfo muy festejado cuando quedaban menos de dos vueltas para el cierre.

A bordo del Chevrolet Camaro , el tetracampeón logró su cuarta victoria en el año, en lo que fue un gran espectáculo dominguero.

La lluvia, que fue y vino durante toda la carrera, le puso un condimento de espectacularidad desde antes del inicio de la final, ya que los equipos dudaron hasta último momento con qué neumáticos largar.

Debido al clima, la partida se dio en fila india y no con los autos emparejados por fila como es habitual. Así fue que largó Rossi adelante de Canapino, en el comienzo de una batalla deportiva atrapante.

agustín canapino 1

Otra gran victoria de Agustín Canapino

La final tuvo de todo, porque además de la precipitaciones, hubo varios abandonos. Entre ellos, se quedaron sin poder completar la carrera muy rápido pilotos importantes como Facundo Chapur (Torino) y Juan Martín Trucco (Dodge Challenger).

Además, se dieron los despistes con abandono de Kevin Candela y Sebastián Abella, que llevaron a dos neutralizaciones que devolvieron las diferencias a cero.

Canapino había ganado la clasificación y su serie, pero largó la final segundo y lo tuvo que correr de atrás al Misil.

Entre el primer y el segundo pace car, el duelo entre el Titán y el Misil fue tremendo, pero en gran parte de la carrera Rossi se pudo defender.

La diferencia fue el segundo relanzamiento, que ya no se hizo en fila india, sino por fila. Allí se dio la polémica, cuando se dio un toque entre los dos de adelante y Canapino acusó a Rossi de haber sido responsable del mismo.

"Me tiene que dar la posición", expresó Agustín por la radio a los comisarios deportivos. Sin embargo, tras revisar la acción, las autoridades dejaron todo como estaba de cara a la definición de la carrera.

En ese contexto, la paridad entre Rossi y Canapino se quebró para el lado del piloto de Arrecifes cuando construyó una maniobra impecable, con un auto que es claramente superior al resto.

Embed Carreron del TC, carreron de Rossi y Canapino.

https://t.co/gQliz9hCx8 pic.twitter.com/WMJsCylf9R — Amantes del TC (@AmantesdelTC) October 5, 2025

Otro mano a mano intenso fue el de Julián Santero con Santiago Mangoni (Camaro), donde el campeón defensor prevaleció con su Ford Mustang para subirse al podio.

José Manuel Urcera no solo fue el mejor de los tres pilotos regionales, sino que con su Ford Mustang llegó noveno, en una actuación sólida que le permite mantenerse a la expectativa de cara a la pelea para entrar como uno de los tres de último minuto para la definición del campeonato.

Dentro de los primeros diez hubo varios que habitualmente no protagonizan los principales lugares. Quinto fue Ignacio Fain con su Torino, sexto llegó Nicolás Bonelli (Mustang) y luego Nicolás Trosset (Mustang). Marcos Landa quedó octavo con el Camaro.

En cuanto a los neuquinos, Lautaro De La Iglesia finalizó 33 con el Dodge Challenger y Juan Cruz Benvenuti fue 34 con el Camaro. La buena noticia para ambos es que completaron los 25 giros en San Nicolás.

La frase de Rossi

"Es el auto y el equipo a batir. Se fue aumentando la diferencia (a favor de Canapino) a medida que pasó la carrera. Nos queda el sabor amargo de no poder ganar, pero seguiremos trabajando para lo que viene", declaró Matías Rossi tras la carrera.

Al campeonato 2025 del TC le faltan tres carreras: Paraná, Toay y La Plata. La próxima será la capital entrerriana el próximo 2 de noviembre.

posiciones tc san nicolas

El campeonato se definirá entre los 12 que clasificaron a la Copa de Oro y los tres "de último minuto". Para levantar el trofeo, ganar una carrera es un requisito indispensable, por lo que el triunfo de Canapino sobre Rossi tiene impacto en la disputa por el campeonato.