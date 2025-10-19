Con uno menos, Deportivo Rincón perdió sobre la hora, pero la serie está abierta

El elenco neuquino cayó ante 9 de Julio de Rafaela en el partido de ida de octavos de final de la Reválida del Federal A.

Por la forma, la derrota de Deportivo Rincón como visitante ante 9 de Julio de Rafaela por 2 a 1 es dolorosa para el equipo del norte neuquino. Pero teniendo en cuenta lo que ha sido el torneo, el León tiene perspectivas positivas para avanzar en la serie de octavos de final de la Reválida , en el camino al segundo ascenso del Federal A.

Un golazo de Facundo García cuando ya se habían cumplido los 45' reglamentarios del segundo tiempo fue determinante para la victoria del conjunto santafesino, que viajará hacia la Patagonia con una leve diferencia a favor, a sabiendas de que Rincón tiene ventaja deportiva en caso de empate en el global.

Después de una llegada clara por lado en el amanecer del partido, el León empezó ganando a los 15' del primer tiempo, cuando Ezequiel Ávila abrió la cuenta con un zurdazo preciso de tiro libre, que picó antes de la línea y se le metió al arquero Franco Fragueda.

deportivo rincón ezequiel ávila gol festejo

Sin embargo, el local llegó a la igualdad inmediatamente de la mano de Enzo Abondetto, con un zapatazo inatajable para Jonathan Criado.

Tras el empate, el trámite mantuvo la paridad, aunque casi sin opciones de gol. Recién en el complemento la visita estuvo cerca del segundo con una aproximación de Daniel Carrasco.

Fue justamente el experimentado volante quien vio la roja a los 28' del segundo tiempo por una falta a destiempo en la mitad de la cancha y por eso Rincón jugó los últimos 20' con uno menos.

deportivo rincón 9 de rafaela

En ese contexto, el ingresado Facundo Miguel estuvo muy cerca del gol, pero su disparo salió desviado.

Del otro lado ocurrió lo opuesto, cuando García tomó el balón en campo rival, se hizo el espacio y sacó un remate al ángulo opuesto de Criado, cuya volada hizo todavía más espectacular el gol decisivo del mediodía rafaelino.

El plantel del León vuelve masticando bronca por la forma en la que se dio el trámite, pero sabiendo que en casa es fuerte y tiene todas las condiciones para avanzar si repite sus últimas actuaciones de local en el segundo encuentro de la serie.

El partido de vuelta se disputará dentro de dos semanas. El domingo 2 de noviembre se jugará la revancha en el césped sintético de la Ciudad Deportiva de Rincón de los Sauces.