Así fue el brutal ataque a palazos en Ruta 7: buscan al violento de la Toyota Hilux

El video de la agresión fue filmado por una cámara desde la camioneta de la víctima. El conductor y la mujer que lo acompañaba huyeron camino a Neuquén.

Este jueves en horario pico un trabajador estaba llegando a Neuquén por la concurrida Ruta 7 como todos los días y como hacen miles de vecinos hasta que la rutina se interrumpió por un choque y luego un brutal ataque a palazos . Mientras difundieron el video del choque, la agresión y lanzan una búsqueda del conductor que huyó .

Leandro tiene 45 años y es empleado del Banco Patagonia desde hace más de dos décadas, trabajo al que se dirigía por el carril derecho cuando advirtió una maniobra imprudente en la primera rotonda de Centenario : una Toyota Hilux blanca se cruzó de izquierda a derecha de manera brusca.

“Tuve que frenar porque había otro vehículo girando. Se me tiró encima . Le toqué bocina, como diciendo ‘fijate lo que hacés’”, relató en diálogo con LM Neuquén . Lo que siguió fue una secuencia de agresividad creciente . El otro conductor comenzó a bajar la velocidad hasta que alcanzó un nivel extremadamente bajo.

agresión- ruta 7-3 Gentileza Centenario Digital

Luego, vino el primer ataque directo a través del choque que también quedó grabado: "puse el guiño, lo sobrepasé por el carril izquierdo, volví a mi carril, y entonces él empezó a acelerar y pegarse, le pongo balizas, me pasa por mano derecha, pasa por la banquina y me choca por el lado del acompañante".

el momento "previo" a la agresión choque ruta 7

El video del choque y brutal ataque en Ruta 7

Lo que siguió ya genera miedo. El automovilista que provocó el choque se detuvo a los pocos metros, y al bajar de la Hilux amaga con pegarle una piña a la víctima, quien permanece firme en su pedido de la documentación del seguro.

"No le doy pelota, le pido la documentación por el choque, por eso nos ven juntos en el video, me dice que quiere que venga la policía", explicó Leandro y agrega que toma la foto de la patente de la camioneta del hombre, un procedimiento requerido para la denuncia de siniestros viales, en tanto que el hombre hace lo mismo y sube al vehículo.

Mientras Leandro se comunicaba por llamada con la Policía, el hombre arrancó en actitud fugitiva. "Lo persigo y tiene que frenar en el semáforo pasando la segunda rotonda, voy para que me pase la documentación, le golpeo la ventanilla", relató Leandro tal cual se observa en el video. En ese momento la agresión física pasa de amenaza a la realidad: el conductor descendió con un palo de madera y golpeó con palazos en la cabeza a Leandro que intenta protegerse con los brazos mientras le grita que pare pero ni el hombre ni la mujer que lo acompañaba, ni otro automovilista intervino para frenar el ataque.

Brutal ataque a palazos en Ruta 7

"Nadie paraba, a lo último directamente te esquivan, siguen todos la normalidad, si hay un estorbo, paso por el costado y ya está", describió la actitud de quienes pasivamente presenciaron el ataque que podría haberle costado la vida.

En este sentido, indicó que lleva instalada la cámara en la camioneta desde el momento en que se fue a vivir a Cinco Saltos al ver la conducta peligrosa de manejo generalizada. "Es horrible, hace poco pase un video de una camioneta de una empresa en esa misma rotonda, se cruza y si yo no frenaba era un desastre", mencionó.

La búsqueda del violento conductor de Ruta 7 que huyó

A un día del violento ataque, con dos puntos de sutura en la cabeza que le hicieron en el Hospital Castro Rendón, Leandro difundió lo que le ocurrió para poder encontrar al conductor de la Toyota Hilux : "le saqué foto, dominio NFM 968, lo poco que pude averiguar de la patente es que de General Acha, ya pedimos informe completo".

"Se tiene que entregar a la Policía y hacerse responsable del choque", volvió a exigir el trabajador que realizó la denuncia luego de bajar, hacer el trámite de la ART, y atender a su pareja que tiene una grave condición de salud. "ayer me preocupé por estar tranquilo yo, que no me doliera nada, hasta que me empieza a bajar, mi señora depende de mi porque está en silla de ruedas".

Como reflexión sobre la experiencia, Leandro consideró que "tuvo suerte", porque los golpes podrían haber tenido consecuencias graves e incluso causar la muerte. "El tema es que nadie se hace cargo, no era para lo que pasó, esa agresión no correspondía, tranquilamente me podría haber dicho que no tenia documentación pero nunca tuvo intención de nada, es una persona peligrosa agresiva, un palo mal puesto lo podes matar a la persona" y recalcó: "sabía que yo le estaba reclamando algo que le corresponde".