Brutal agresión sobre Ruta 7: lo chocó, huyó y lo golpeó con un palo

El violento hecho tuvo lugar en la mañana de este jueves. Lo protagonizaron dos conductores tras un accidente de tránsito.

Este jueves se registró un inusual accidente de tránsito sobre Ruta 7 , a la altura de la primera rotonda de Centenario cuando el grueso de los vehículos circula en sentido norte-sur, es decir, desde la vecina ciudad a Neuquén.

Ocurrió entre las 7 y las 8 de esta mañana. Se trató de un choque del que no se saben mayores detalles, excepto que no fue de gravedad, y solo causó algunos daños materiales menores. Aparentemente el conductor de una camioneta Toyota Hilux habría sido el responsable del choque. Tras la colisión, los automovilistas involucrados procedieron a intercambiar documentación y, en medio de ese intercambio, el conductor del vehículo chocado recibió una llamada.

Esa fue la situación que el hombre que conducía la camioneta aprovechó para subirse al vehículo. En un mínimo descuido, lo encendió y arrancó. Por eso, el otro conductor lo siguió por la ruta; como el tránsito era intenso por la mañana, lo alcanzó en un semáforo.

El conductor que había sido chocado se bajó y golpeó la ventanilla del acompañante de la camioneta y esta acción provocó el inmediato enojo del conductor, quien se bajó con un palo en mano y fue directo a agredirlo. El otro se sorprendió y trató de retroceder, pero el palo le pegó de lleno en la cabeza. La agresión dejó a la víctima con algunas lesiones visibles y la cabeza ensangrentada, mientras el agresor huyó de forma definitiva.

agresión- ruta 7-2 Gentileza Centenario Digital

Qué pasará con el agresor

Casi todo el incidente quedó registrado por una cámara dentro del vehículo de la víctima. Según publicó Centenario Digital, el vehículo del conductor agresor tendría una patente cuya terminación sería 968 y - de acuerdo a la información que accederieron - estaría radicado en la provincia de La Pampa.

Se desconocía a última hora de la noche si la víctima había radicado una denuncia, aunque hubo intervención policial por el choque e incidente.

Desmayó a un hombre de un fierrazo en la cabeza

Las discusiones en el tránsito suelen ser usuales, aunque son contadas las que pasan a mayores y terminan con peleas y agresiones físicas que terminen en el hospital. De hecho, hace poco más de tres semanas se dio una violenta pelea de tránsito que terminó con un hombre inconsciente en el asfalto.

El suceso fue grabado por testigos, en el video se ve cómo la víctima intentó intervenir con un rifle de aire comprimido para defender a su hijo en medio del altercado, pero recibió un fuerte golpe en la cabeza con un fierro.

El violento episodio ocurrió sobre la calle Juan Manuel de Rosas, a metros de la Autopista del Oeste, en la localidad bonaerense de Castelar.

fierrazo Una pelea de tránsito terminó con un herido en plena calle.

En las imágenes se alcanza a ver como ambos conductores bajaron a discutir en medio de la calle y detuvieron la circulación de autos. En determinado momento, el hombre que viajaba como acompañante en la utilitaria agredió al joven, pero esa situación no quedó registrada en el video. Sin embargo, el ataque provocó que la situación empeore.

Fue allí cuando el hombre que manejaba la camioneta intentó agredir a los otros dos, pero uno de ellos lo golpeó de costado con un fierro.