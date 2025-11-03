Dibu Martínez y el insólito blooper que le costó un gol a su equipo: el fuerte mensaje en sus redes sociales

El arquero cometió un error en el duelo del Aston Villa ante Liverpool que terminó en gol. Qué dijo tras el partido.

Difícilmente Emiliano Martínez no sea destacado en el mundo del fútbol mundial por sus grandes actuaciones defendiendo la camiseta del Aston Villa , ni hablar cuando es convocado por Lionel Scaloni en la Selección argentina donde ha sido protagonista en los mejores momentos del plantel que ganó múltiples títulos incluso la Copa del Mundo.

Este fin de semana el arquero volvió a estar en boca de todos, pero lejos de los reconocimientos que tiene habitualmente: un blooper le costó caro y quedó en el centro de atención. Es que durante el duelo de los villanos ante el poderoso Liverpool el arquero cometió un grave error que terminó siendo la llave para que el equipo rival se ponga en ventaja.

El fin de la primera etapa se acercaba con el marcador en cero sin sobresaltos en el resultad, lo que le daba cierta tranquilidad al equipo de Unai Emery. Pero todo se terminó en el adicional de los primeros 45 minutos cuando Martínez falló un pase ante la presión alta del rival. Apretado por la situación quiso tocar para un compañero pero ejecutó mal, sirvió para Mo Salah quien definió de primera para estampar la ventaja parcial.

¡NO, DIBU! Increíble error del arquero argentino y GOL de Mo Salah para el 1-0 de Liverpool vs. Aston Villa.



Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium

Finalmente el partido terminó con derrota 2-0 para el equipo donde juega Dibu. Más tarde, el arquero utilizó sus redes sociales para compartir un contundente mensaje tras el error: "Yo nunca pierdo. O gano o aprendo", compartió junto a una imagen suya en blanco y negro.

Una publicación compartida por Emi Martinez (@emi_martinez26)

Buenas noticias para Scaloni: Lisandro Martínez volvió a entrenarse

El defensor argentino Lisandro Martínez, de Manchester United, volvió a entrenarse con el grupo ocho meses después de la lesión en el ligamento cruzado de la rodilla que sufrió. Esto, además, se convierte en una buena noticia para Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, ya que uno de los probables titulares de cara al Mundial 2026 retorna a los trabajos.

Licha se rompió el cruzado en febrero en un partido contra el Crystal Palace y tuvo que pasar por el quirófano para iniciar su recuperación. El argentino llevaba ya semanas entrenando en solitario y llegó a acudir a la gira por Estados Unidos del equipo, aunque no pudo disputar ningún minuto. Su recuperación se aceleró en los últimos días y este jueves pudo incorporarse por primera vez a los ejercicios grupales junto al resto de sus compañeros.

Pese a esta buena noticia, aún no hay una fecha concreta para el regreso a los terrenos de juego del defensor central. Desde que llegó del Ajax en 2022, Lisandro disputó 91 encuentros con Manchester United y convirtió tres goles. El argentino se va a encontrar a su vuelta un United en posiciones de UEFA Champions League y que ganó tres partidos consecutivos por primera vez desde que Rúben Amorim se hizo cargo del equipo hace un año.

Lisandro Martínez

Los Red Devils visitan este sábado al Nottingham Forest en el City Ground. El equipo viene en levantada luego de un difícil arranque de temporada marcado por la derrota en la final UEFA Europa League de la campaña anterior a manos del Tottenham Hotspurs.