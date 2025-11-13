Quién es el jugador de Boca que llamó al agricultor uruguayo para quedarse con la camiseta homenaje a Russo

Un líder del xeneize tiene una iniciativa para presentar con la camiseta en La Bombonera y llamó al agricultor para asegurarse el homenaje.

Agustín Eugui , un agricultor del pequeño pueblo Cañada Nieto, Soriano, en Uruguay, presenció un hecho mientras trabajaba en su campo que lo tomó por sorpresa: unos globos azul y oro rellenos con elio aparecieron en el terreno generando sorpresa. Más aún cuando llegó a él y vio que junto a ellos estaba la camiseta de Boca atada con el homenaje a Miguel Russo .

Aquel homenaje que se realizó el 18 de octubre en La Bombonera ante Belgrano de Córdoba, terminó en el campo del Egui. Con un video en las redes sociales, la situación si viralizó a tal punto que los jugadores del xeneize se hicieron eco de la historia en diálogo con la prensa que pudo dialogar con los jugadores este miércoles en el Boca Predio.

En diálogo con Tyc Sports, el productor agropecuario confesó que un jugador del xeneize lo llamó para quedarse con el recuerdo: " Hoy a la tarde me llamó, es amigo de mi primo. A mí, que me gusta el fútbol, me temblaba todo . Me dijo que podíamos hacer algo lindo con la camiseta en la Bombonera el próximo fin de semana". Según confesó se trata de Edinson Cavani , quien rápidamente apuntó su número y lo llamó.

Sumado a esto contó: “Vamos a ver qué sale; aún no hay nada en concreto, pero está la idea. Quedamos en hablar para organizarnos”.

En su relato contó cómo fue el momento en el que encontró el homenaje: “Fui a cortar el pasto al campo en el tractor y ví algo que brillaba. Pensé que era un globo de helio y lo estaba por pasar por arriba hasta que los globos azules y amarillos me llamaron la atención. Cuando me bajé, estaba la camiseta enganchada”, dijo y sumó: “Le mandé una foto a mi novia y ella me compartió el video del homenaje de Boca, que yo no había visto. Ahí me di cuenta de que lo tenía en mis manos”.

Por otra parte aprovechó para dejar en claro un deseo propio: “Estaría muy lindo ir a la Bombonera. Sería un muy buen gesto”.

Qué dijo Leandro Paredes de la posible llegada de Paulo Dybala a Boca

Luego de ganarle a River por 2 a 0 en el Superclásico, el cual selló la clasificación de Boca a la próxima Copa Libertadores, el mediocampista Leandro Paredes habló sobre la posibilidad de que Paulo Dybala llegue al “Xeneize”.

El referente del equipo habló sobre el presente del grupo bajo la conducción de Claudio Úbeda y también sobre un tema que ilusiona a los hinchas, la posible llegada del jugador de La Roma al club.

El mediocampista admitió que mantiene contacto frecuente con su amigo y excompañero de la Selección argentina: “Yo ya lo hablé varias veces con él”, reconoció Paredes, aunque rápidamente bajó las expectativas con un mensaje de respeto hacia las decisiones personales del delantero.

“Ojalá que viva su vida y su carrera muy tranquilo, que tome la decisión que tenga que tomar. No soy quién para meterme en las decisiones de los demás”, expresó Paredes, dejando en claro que la decisión solo podrá tomarla Dybala.

Si bien fue cauto, el capitán no ocultó la ilusión que genera la posibilidad de compartir vestuario con su amigo: “La ilusión y el deseo siempre están, pero son decisiones muy personales, en las que no me puedo meter”.

Además, recordó su propia experiencia antes de regresar a Boca: “Hasta que vine, me cagaron a puteadas, así que hay que estar tranquilos. Cada uno vive su carrera como quiere y como crea que es mejor. Ojalá él pueda decidir lo que quiera hacer”.

El panorama contractual de Dybala sigue abierto, ya que su vínculo con la Roma continúa hasta junio de 2026 y, cualquier posible desembarco en Boca, dependerá tanto de su situación en Italia como del calendario de la Libertadores del año próximo, que comenzará en el primer semestre del año.