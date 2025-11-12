Qué dijo Leandro Paredes de la posible llegada de Paulo Dybala a Boca

El capitán del xeneize se refirió a lo que había dicho su padre sobre el delantero que actualmente está en la Roma.

Luego de ganarle a River por 2 a 0 en el Superclásico , el cual selló la clasificación de Boca a la próxima Copa Libertadores , el mediocampista Leandro Paredes habló sobre la posibilidad de que Paulo Dybala llegue al “Xeneize”.

El referente del equipo habló sobre el presente del grupo bajo la conducción de Claudio Úbeda y también sobre un tema que ilusiona a los hinchas, la posible llegada del jugador de La Roma al club.

El mediocampista admitió que mantiene contacto frecuente con su amigo y excompañero de la Selección argentina: “ Yo ya lo hablé varias veces con él ”, reconoció Paredes, aunque rápidamente bajó las expectativas con un mensaje de respeto hacia las decisiones personales del delantero.

“Ojalá que viva su vida y su carrera muy tranquilo, que tome la decisión que tenga que tomar. No soy quién para meterme en las decisiones de los demás”, expresó Paredes, dejando en claro que la decisión solo podrá tomarla Dybala.

Si bien fue cauto, el capitán no ocultó la ilusión que genera la posibilidad de compartir vestuario con su amigo: “La ilusión y el deseo siempre están, pero son decisiones muy personales, en las que no me puedo meter”.

Además, recordó su propia experiencia antes de regresar a Boca: “Hasta que vine, me cagaron a puteadas, así que hay que estar tranquilos. Cada uno vive su carrera como quiere y como crea que es mejor. Ojalá él pueda decidir lo que quiera hacer”.

Embed ¿SE ILUSIONA EL PUEBLO XENEIZE? Leandro Paredes habló sobre la posibilidad de que PAULO DYBALA llegue a Boca y también sobre las palabras de su padre



"YA LO HABLÉ VARIAS VECES CON ÉL" pic.twitter.com/6qNxX8MiVM — SportsCenter (@SC_ESPN) November 12, 2025

El panorama contractual de Dybala sigue abierto, ya que su vínculo con la Roma continúa hasta junio de 2026 y, cualquier posible desembarco en Boca, dependerá tanto de su situación en Italia como del calendario de la Libertadores del año próximo, que comenzará en el primer semestre del año.

Figal por Di Lollo, cambio seguro

Boca ya piensa en la última fecha del Torneo Clausura, en la que enfrentará a Tigre y deberá buscar el reemplazo a Lautaro Di Lollo, quien llegó a la quinta amarilla.

El entrenador Claudio Úbeda comenzó a delinear el equipo y uno de los cambios obligados será en la defensa, ya que Di Lollo llegó al limite de tarjetas ante el “Millonario” y no podrá estar disponible.

Ante esto, es el nombre de Nicolás Figal el cual aparece como el principal candidato para ocupar su lugar en la zaga central. El ex jugador de Independiente lleva casi cuatro meses sin jugar oficialmente.

figal boca.jpg

La última vez que fue titular fue en julio, en la primera fecha del certamen frente a Argentinos Juniors. Desde entonces, Figal perdió terreno en la consideración tanto de Miguel Ángel Russo como de Úbeda, debido al buen nivel mostrado por Di Lollo y a la recordada expulsión en el Mundial de Clubes ante Benfica, que le costó caro a la hora de volver a ser titular en los siguientes partidos.

Aun así, ante la suspensión del juvenil, desde el cuerpo técnico de Boca analizan darle una nueva oportunidad en el cierre del campeonato. Por otro lado, también seguirán de cerca la evolución física de Carlos Palacios y Juan Barinaga, quienes terminaron el Superclásico con molestias.

El “Xeneize” se medirá ante Tigre este domingo desde las 20.15 horas en La Bombonera, en el marco de la última fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.