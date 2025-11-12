La emotiva historia de la camiseta homenaje a Miguel Russo: dónde fue encontrada a un mes de su muerte
La camiseta con la que Boca homenajeó al entrenador fue hallada en un lugar particular y generó emoción.
El 18 de octubre del corriente año quedó grabado en el mundo Boca con la despedida para quien era su entrenador Miguel Ángel Russo que murió luego de pelear por su vida durante varias semanas. Fue ante Belgrano de Córdoba cuando La Bombonera se paralizó con un sentido homenaje para el entrenador que es querido en el mundo del fútbol.
Entre los cánticos de la hinchada que generaron emoción, la dirigencia xeneize lanzó al cielo globos azul y oro con una camiseta que llevaba la inscripción en la espalda del año en que nació (1956) y el símbolo de infinito. En las últimas horas un usuario de X (ex Twitter compartió en un posteo que inesperadamente encontró el reconocimiento semanas más tarde del reconocimiento.
Luego de viajar con globos rellenos de helio, la camiseta terminó cayendo en Cañada Nieto, un pueblo de 430 habitantes ubicado en el partido de Soriano, en Uruguay. “Un joven productor rural de Soriano trabajando en el campo se encontró con algo que brillaba, era la camiseta homenaje a Russo que Boca Jrs mandó al cielo en memoria al ex entrenador fallecido recientemente”, relató el periodista uruguayo Pepe Temperan.
El comité de seguridad de CABA sancionó a Boca tras el superclásico
Boca recibió una sanción del comité de seguridad de CABA por "excesos ocurridos durante el recibimiento del equipo en el último superclásico frente a River Plate". El Xeneize no podrá colgar banderas en su encuentro ante Tigre por la última fecha del Clausura.
El domingo fue una fiesta para Boca, que venció por 2-0 al Millonario con goles del Chango Zeballos y Miguel Merentiel, y terminó de hundir a los dirigidos por Marcelo Gallardo, que hoy se encuentra fuera de zona de clasificación a la Copa Libertadores.
Durante el segundo tiempo, en una de las populares, se vio a hinchas colgados del alambrado vestidos de fantasma de la B, en alusión al descenso de River en 2011. Esto, sumado al recibimiento con papeles, generó la sanción a cumplir en el partido de este domingo contra Tigre.
También se conoció la sanción al hincha que ingresó al campo de juego, filmó a los jugadores de River y fue agredido por Maxi Salas. Su derecho de admisión será de dos años para ingresar a cualquier estadio argentino.
Boca ya conoce el horario para su partido frente a Tigre
El Xeneize disputará la última fecha del Clausura ante Tigre en La Bombonera. El partido será el domingo 16 de noviembre a las 20:15. Boca llega enfocado y en una buena racha tras tres victorias en el campeonato local. Con un empate asegurará el primer puesto del grupo -excepto que Central Córdoba o Unión consigan victorias muy abultadas en sus partidos- y definirá todos los cruces de playoffs de local.
Claudio Úbeda deberá decidir como armar el equipo para el partido, teniendo en cuenta algunas cuestiones. Por un lado, Lautaro Di Lollo está suspendido por acumulación de amarillas, y su reemplazante no saldría de Nicolás Figal, quien no ve minutos hace varios encuentros.
Por otro lado, Milton Giménez tiene cuatro amarillas, por lo que si lo amonestan ante Tigre no podrá estar en los octavos de playoffs. Una posibilidad puede ser el regreso de Edinson Cavani si el DT decide no arriesgar a Giménez.
