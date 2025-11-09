"Hola perdida": el posteo de Boca para celebrar la clasificación a la Copa Libertadores

Boca consiguió un triunfazo por 2-0 en el Superclásico frente a River y volvió a dejar una muy buena imagen: golpeó sobre el cierre del primer tiempo de la mano del Changuito Zeballos , la gran figura del compromiso; amplió en el comienzo del complemento con otra extraordinaria acción del santiagueño y la definición de Miguel Merentiel ; y tuvo varias oportunidades para ampliar el resultado. De yapa, logró el objetivo que se había propuesto el cuerpo técnico.

Tras haber acumulado un total de 59 unidades en la Tabla Anual, el Xeneize se aseguró la clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores . De hecho, la cuenta oficial del certamen organizado por la CONMEBOL se hizo eco de la noticia y le dio la bienvenida al elenco comandado por Claudio Úbeda . Mediante un hilarante posteo en sus redes sociales oficiales, el cuadro azul y oro lo celebró a lo grande.

"Hola perdida" , escribió el club en X, acompañando la publicación con la famosa imagen del Indio Solari saliendo al escenario con fuegos artificiales de fondo, que a estas alturas se convirtió en meme. Luego, trascendió un video del plantel completo del local festejando la victoria y entonando una clásica canción dirigida al clásico rival , que también deja entrever el deseo de conseguir la séptima competición continental.

Cómo le fue a Boca en las últimas ediciones de Libertadores

El conjunto de La Ribera llegó hasta la final de la Copa Libertadores 2023, pero volvió a quedarse a las puertas del título: fue derrotado por Fluminense 2-1 en tiempo extra en el Estadio Maracaná. Pese a haber arribado al partido decisivo y eliminar a todos sus rivales directos desde la tanda de penales, no pudo conquistar la séptima. En 2024, no pudo entrar al torneo y se tuvo que conformar con la Sudamericana; y en 2025 se profundizó la crisis deportiva.

A principios de año, el Xeneize fue eliminado en la Fase 2 de clasificación por Alianza Lima desde los doce pasos (5-4) luego de empatar 2-2 en el global. Aquella eliminación lo dejó sin fase de grupos de Libertadores y sin plaza internacional, por lo que no pudo disputar competiciones continentales. Sí formó parte del Mundial de Clubes, donde ilusionó con un 2-2 ante Benfica y una ajustada caída por 2-1 ante el Bayern Munich, pero no siguió en carrera luego de igualar 1-1 ante el Auckland City de Nueva Zelanda.