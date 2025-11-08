Sorpresa en Boca: el jugador que vuelve a ser convocado ante River

El Xeneize se enfrentará al Millonario en La Bombonera, por un duelo clave que puede definir la clasificación a la Copa Libertadores.

A tan solo un día para el SúperClásico , Boca Juniors confirmó el listado de los 24 concentrados que estarán presentes en La Bombonera . El director técnico Claudio Úbeda decidió citar al centro delantero uruguayo Edinson Cavani , quien no disputa un partido con la camiseta de Boca desde la igualdad 1-1 ante Rosario Central , el 14 de septiembre .

En cuanto al arco, el técnico optó por una triple citación : Agustín Marchesín , Leandro Brey y Javier García . A pesar de la variedad, lo más probable es que el ex guardameta de Lanús se quede con la titularidad, aunque Brey podría tener la posibilidad de regresar al arco “Xeneize” .

El resto de la lista de concentrados de Boca Juniors combina experiencia, jerarquía y juventud , lo que le permite al entrenador disponer de distintas variantes tácticas para el Superclásico. En defensa, Advíncula, Figal, Alarcón y Blanco serían titulares, mientras que Delgado, Barinaga y Di Lollo aparecen como alternativas.

G5PSGvBXMAAKx47

En el mediocampo, Leandro Paredes será el eje del equipo, acompañado por Tomás Belmonte y Kevin Zenón, quienes aportan despliegue y dinámica. Palacios y Giménez suman frescura, mientras que Pellegrino podría cumplir una función táctica o de contención según el desarrollo del juego.

En ataque, el “Azul y Oro” vuelve a estar encabezado con Merentiel, mientras que Janson, Zeballos y Braida ofrecen distintas opciones ofensivas para cambiar el ritmo del partido.

Con esta nómina, Úbeda intentará equilibrar solidez y eficacia, confiando en el liderazgo de Paredes, la creatividad de Zenón y la jerarquía de Cavani para afrontar un Súper Clásico que promete una Bombonera encendida.

La lista de Úbeda para el Súper Clásico

Agustín Marchesín

Marco Pellegrino

Kevin Zenón

Leandro Brey

Lautaro Blanco

Carlos Palacios

Javier García

Leandro Paredes

Lucas Janson

Luis Advíncula

Milton Delgado

Brian Aguirre

Juan Barinaga

Tomás Belmonte

Exequiel OscarZeballos

Nicolás Figal

Williams Alarcón

Edinson Cavani

Lautaro Di Lollo

Ander Herrera

Miguel Merentiel

Ayrton Costa

Malcom Braida

Milton Giménez

D.T: Claudio Úbeda

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

Torneo Clausura 2025

Fecha 15

Boca – River

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Héctor Paletta

Hora: 16. TV: ESPN Premium y TNT Sports Premium

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautado Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Juan Carlos Portillo, Lautaro River, Marcos Acuña; Kevin Castaño o Giuliano Galoppo, Enzo Pérez o Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

¿Cómo llegan Boca y River?

Boca es el que se encuentra en mejor posición, ya que está primero en la Zona A junto a Unión de Santa Fe con 23 puntos y en caso de ganar se aseguraría la clasificación a los playoffs.

Sin embargo, no se puede descuidar ya que todo está muy parejo y le saca solo cinco puntos al 12°, que es Argentinos Juniors. De esta manera, una derrota podría complicar seriamente al equipo “Xeneize”, que es dirigido por Claudio Úbeda y que ganó tres de sus últimos cuatro partidos.

El presente de River es mucho más complejo, debido a que atraviesa una de sus peores rachas en los últimos años.

El conjunto “Millonario” perdió siete de sus últimos 10 partidos entre todas las competencias. En dicho lapso solo le ganó a Racing y a Talleres, empató con Independiente Rivadavia de Mendoza en la Copa Argentina pero cayó por penales y perdió en el tiempo reglamentario dos veces con Palmeiras y una con Atlético Tucumán, Deportivo Riestra, Rosario Central, Sarmiento y Gimnasia y Esgrima La Plata.

Esta floja situación complicó seriamente a River, que está sexto en la Zona B. En caso de ganar se asegurará la clasificación a la próxima instancia, aunque si empata o pierde llegará a la última fecha, en la que visitará a Vélez, con serias chances de quedar eliminado.