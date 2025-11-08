Alerta naranja y amarilla por tormentas en Neuquén: cómo están las zonas afectadas

Algunos sectores de la provincia estaban, en la tarde de este sábado, bajo lluvias y granizo. El pronóstico para la capital neuquina durante las próximas horas.

Parte de la provincia de Neuquén sigue bajo alerta amarilla y naranja por tormentas durante este sábado que están siendo monitoreadas por Defensa Civil, Secretaría de Emergencia y municipios locales.

El director de Defensa Civil de la provincia de Neuquén, Carlos Cruz, sostuvo que las condiciones que se presentaron este sábado en algunos sectores de la provincia eran las previstas por los pronósticos para la zona.

“Estamos teniendo lluvias de variada intensidad desde los alrededores de Chos Malal, próximos a la Ruta Nacional 40, en Pampa Tril, hacia Buta Ranquil, Barrancas y Ruta Provincial 6 de Cortaderas, Carranza y zonas aledañas ”, detalló Cruz a LMNeuquén en horas de la tarde.

image

Dijo que se registraba caída de lluvia, pero no en grandes cantidades. Aunque, debido a la condición del suelo, que es predominantemente arcilloso, “se están produciendo algunos inconvenientes en cuanto a barro y lagunas que se están armando, pero es propio de lo que pasa siempre. Esas son las únicas condiciones que estamos teniendo por ahora”.

Calzada complicada

Respecto a Pampa Tril, sobre Ruta Nacional 40, explicó que, como consecuencia de la caída de lluvia, se armó un cauce al costado de la calzada, se luego se desbordó e hizo que se viera afectada por el barro y algunas ramas de plantas autóctonas de la zona. “Y después la caída de granizo también la afectó, pero ya está trabajando personal tanto de vialidad nacional como vialidad provincial, e Defensa Civil, y también de la Secretaría de Emergencia. Entre todos estamos llevando a cabo el monitoreo de esta situación”, señaló Cruz.

Incluso desde Vialidad Nacional indicaron que la Ruta 40 en Pampa Tril estaba la calzada con presencia de piedras y barro. Indicaron que personal y equipos de Vialidad Nacional se encontrarán trabajando en el tramo. Al tiempo que recomendaron transitar con extrema precaución.

lluvia- Chos Malal (Radio Chos Malal) Gentileza Radio Chos Malal

Por otra parte, el funcionario provincial aseguró que "no tenemos ningún foco de incendio activo declarado ahora a las 19 de la tarde. Lo que sí con algo de actividad todavía en toda la región la región cordillerana desde Aluminé prácticamente hacia el departamento Minas".

Vialidad Nacional advirtió que también sobre la Ruta Nacional 40 Norte, a la altura de Auquinco, se observa calzada con sedimentos y piedras. Se encuentran equipos operando, por ende, se recomienda transitar con extrema precaución.

RUTA 40 NORTE - AUQUINCO- VIALIDAD VIALIDAD NACIONAL

Qué dice el pronóstico sobre las tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), emitió una alerta naranja para la noche de este sábado con afectación al Este de Loncopué, Este de Picunches, Este de Ñorquín, Oeste de Añelo, Oeste de Pehuenches, Sur de Chos Malal y Sur de Minas.

Para estos casos, el organismo nacional explicó que una alerta naranja significa que el área en cuestión "será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora, fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 45 mm, pudiendo ser superados de forma puntual".

El SMN recomienda para áreas afectadas por la alerta naranja que: permanezcan en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios; que se mantengan alejados de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable; que si estan viajando, quedarse en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección. También que eviten circular por calles inundadas o afectadas; que si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, cortá el suministro eléctrico; en caso de que vos o alguién más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Además, tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Neuquén bajo alerta amarilla

Rige en la capital neuquina una alerta amarilla por tormentas previstas para esta noche. El SMN pronosticó tormentas fuertes con una temperatura que descenderá a los 14 grados bajo un viento que soplará de leve a moderado.

image

Las condiciones no mejorarán para este domingo, dado que se esperan tormentas fuertes durante gran parte de la jornada y chaparrones por la mañana. Se prevé una temperatura mínima de 12 grados y una máxima que no superará los 21 grados en la ciudad. Habrá viento de leve a moderado por la tarde con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.