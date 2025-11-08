Juan Bautista: el joven mapuche de Ruca Choroy que busca brillar en River

Con su talento, habilidad y esfuerzo; “Juanchi” se abre camino en el fútbol argentino, convirtiéndose en un ejemplo a seguir para su comunidad.

Cuando el talento y la dedicación se conjugan con el apoyo de la familia y la comunidad, suceden cosas maravillosas. La historia de Juan Bautista Muñoz (16) y oriundo de Ruca Choroy es un ejemplo de cómo un joven con virtudes futbolísticas puede surgir del pueblo mapuche y alcanzar el fútbol grande como lo representa River Plate.

Con su pasión y habilidad en el campo, “Juanchi” (como todos los conocen) pretende jerarquizar su talento, su vida y la historia de su paraje en el Millonario, uno de los clubes más emblemáticos y prestigiosos del fútbol argentino.

En esta nota, conoceremos más sobre su historia, su camino hacia el éxito y cómo su comunidad se ha unido para apoyarlo en su búsqueda por alcanzar sus objetivos en la primera nacional. Una historia que nos inspira y nos motiva a creer en el poder del talento y la dedicación.

El fútbol y la oportunidad en River

Es así que su comunidad natal se unió para celebrar y apoyar al joven talento del fútbol que ha sido seleccionado para participar en la escuela deportiva del Club River Plate en San Martín de los Andes. En los próximos días viajará para una prueba en el Monumental de Buenos Aires.

"Me siento contento por la convocatoria de River y espero poder quedarme así puedo cumplir mi sueño". Así se expresó Juanchi, quien juega en la defensa y como delantero, y que ha sido seleccionado para unirse a las filas del Club River Plate a partir de sus entrenamientos y selectivos en la filial del club en su filial cordillerana. Asimismo, confesó que desde que tiene uso de razón quería ser futbolista profesional. "Cuando le conté el sueño a mi mamá, tenía apenas 5 años", recordó Juan Bautista, quien ha estado persiguiendo su pasión por el fútbol desde muy niño. "Me gusta jugar de defensa o de delantero", agregó el joven deportista, que se siente orgulloso de representar a su comunidad mapuche.

Juanchi es un joven humilde y apasionado, que se siente afortunado de tener el apoyo de su familia. "Mi hermana mayor se llama Rayen, tiene 22 años; mi hermano Joaquín tiene 18, y mi sobrina Xiomara tiene 7 años", contó sobre su familia. Además, guardó un especial reconocimiento a su madre Soledad Muñoz, quien según sus palabras ha sido el “bastión” fundamental de su hermoso presente deportivo.

Con su selección en River Plate, Juanchi busca cumplir su sueño de triunfar en el fútbol y reivindicar su descendencia mapuche. "Es un orgullo para mí y para mi comunidad", expresó el joven futbolista, que espera poder hacer historia en el fútbol argentino.

Igualmente es inspirador ver cómo Juan Bautista Muñoz, al que todos conocen también como el “hijo del viento” (por su descomunal rapidez en el campo de juego) comparte sus proyectos y objetivos con tanta pasión y humildad.

La madre de Juanchi, pilar fundamental

Su mamá, Soledad, ha sido un apoyo fundamental en su carrera y ha estado presente en cada paso del camino. Al respecto comentó que la historia del “Benjamín” de su familia es un ejemplo de cómo el deporte puede ser una herramienta para el desarrollo y el crecimiento personal, y cómo la comunidad puede apoyar y acompañar a sus jóvenes a alcanzar sus objetivos. Es así que Juan Bautista ha conquistado el corazón de su pueblo con su pasión por el fútbol. Nacido y criado en la comunidad mapuche de Ruca Choroy, “Juanchi comenzó a jugar al fútbol en las “juntadas” que se hacían al lado de su casa, donde se reunían jóvenes de la zona para jugar y divertirse”, detalló la madre. A continuación recordó que con el tiempo, su hijo se unió al equipo de fútbol de la comunidad, presidido por las Hermanas de la Misión, y comenzó a destacarse por su habilidad y dedicación en el campo. Su talento no pasó desapercibido, y pronto fue convocado para jugar en la liga de la comunidad de Epu Pehuén, donde formó parte del equipo de Los Pumas.

El fútbol y una carrera en ascenso

La carrera de Juanchi siguió en ascenso, y pronto fue convocado para jugar en el equipo de fútbol Malvinas Argentinas. Su pasión y dedicación lo llevaron a ser parte de la escuela de fútbol del Club River Plate, en su filial de San Martín de los Andes

Hoy en día juega en la Quinta Reserva de El Arenal (de la misma ciudad lacustre) y sigue trabajando duro para alcanzar sus sueños.

Es realmente digno de admiración su logro y emociona al mismo tiempo ver su entusiasmo y dedicación al fútbol, así como su conexión con su familia y su herencia mapuche.

También es inspirador ver cómo Juan Bautista comparte sus proyectos y objetivos con tanta pasión y humildad. Su historia puede ser un ejemplo para muchos jóvenes que buscan seguir sus sueños y superar obstáculos.

Un orgullo para la comunidad mapuche

La comunidad de Ruca Choroy se siente orgullosa de Juanchi y su logro, es por esto que en un emotivo acto celebrado en la cancha de césped sintético de Epu Pehuen, la comunidad se reunió para acompañarlo, ya que está a punto de emprender su viaje a Buenos Aires para seguir su sueño de convertirse en futbolista profesional. El lonco Daniel Salazar expresó su agradecimiento a todos los presentes, incluyendo a miembros de la comunidad, del centro de salud, de la comisión directiva y a la familia del joven.

La máxima autoridad del lof destacó la importancia de apoyar a los jóvenes en sus sueños y objetivos. "Quiero destacar el esfuerzo y la dedicación de Juan y su familia", dijo. "Este es un momento importante para él, y estamos aquí para apoyarlo en este desafío", agregó.

Asimismo, el lonco Salazar también resaltó la importancia del deporte en la vida de los jóvenes. "Creo que es un mensaje claro para todos los chicos y jóvenes de que el fútbol puede ser una oportunidad para desarrollarse y crecer", sostuvo. "Esto nos aleja de muchas cosas que no son buenas y nos permite enfocarnos en nuestros objetivos", añadió. En los tramos finales de su alocución agradeció a todos los que participaron en la recaudación de fondos para ayudar a Juan con sus gastos. "La mirada comunitaria y colectiva es fundamental en momentos como estos", dijo.

El fútbol y el apoyo de su gente

"Agradecemos a todos los que pudieron estar presentes y a aquellos que no pudieron estar, pero que de alguna manera contribuyeron a hacer posible esto", completó. Al respecto englobó en su afectuoso agradecimiento a cada familia, peñi y lamngen de Epu Pehuen y Ruca Choroy que se acercó; a compañeros del Centro de Salud Intercultural; a la comisión directiva de Epu Pehuen; al diputado Gabriel Álamo; al intendente de Aluminé Diego Victoria; el lonco Ricardo Calfinahuel y el director de la CIP Waldo Salazar por acompañar.

“Realizamos una colecta solidaria para colaborar con los gastos de esta etapa. Más allá del aporte económico, lo que vivimos fue un mensaje claro para nuestra juventud. Cuando un joven encuentra en el deporte una oportunidad para crecer, fruto de su esfuerzo y del acompañamiento comunitario, se abre un camino sano, con valores y con orgullo”, concluyó el lonco Salazar.