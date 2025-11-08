Pasó una noche en la casa embrujada de Cipolletti y cuenta detalles escalofriantes: "Todo cierto"

En primera persona. Un conocido vecino y comerciante del centro estuvo de visita y se anima a revelar lo que sucede allí.

La presunta casa embrujada de Cipolletti en la que el conocido comerciante W. pasó una noche.

Es hermosa por dentro y por fuera, está ubicada en pleno centro, cualquiera que desconoce o descree de los aterradores relatos que son secreto a voces en Cipolletti daría cualquier por vivir en semejante mansión.

Pero la supuesta casa embrujada de Irigoyen y Sáenz Peña , vuelve a ser mirada de reojo ya que a nuestra redacción se acercó un valiente vecino dispuesto a brindar un escalofriante y exclusivo testimonio sobre su dramática experiencia en el lugar.

Comerciante muy estimado del centro, confió que “tuve dos parejas amigas que estuvieron allí, fui varias veces y hasta pasé una noche en esa casa. Intenté dormir pero no pude pegar un ojo…”.

Casa Yrigoyen y Saenz Peña La casa céntrica que muchos aseguran está embrujada y otros lo desmienten. Foto Anahí Cárdena.

Enseguida, los compañeros de LMC comenzaron a parar la oreja, hacer una pausa laboral, abandonar sus computadoras y rodear al carismático sujeto.

“Vi que salieron varias notas y digo por ahí les sirve mi palabra. Lo único que les pido es no publicar mi nombre y no porque no sea verdad lo que cuento sino para no herir susceptibilidades ni que se enojen los dueños de la casa”, argumenta este cincuentón, con domicilio sobre calle 9 de Julio a pocas cuadras de la morada tenebrosa.

Cómo es una noche en la casa embrujada

“Me tocó dormir una noche ahí y puedo confirmar que todo lo que se hice es cierto, no pegué un ojo, salí aturdido, sorprendido”, aseguró y teniendo en cuenta el respeto que se ganó por su trayectoria y calidad humana, cuesta no creerle.

El suspenso ganó terreno. Misterio y expectativa en torno a quien a la vez es un “fiel lector de LMC”.

“Se prendían las luces, se abrían las puertas, las canillas. Eran las 2, las 3 de la mañana. Cerrabas una puerta, al rato se abrían; apagabas la luz, al toque se encendía sola. Expliquenmela…”, desafío a sus interlocutores en medio de su escalofriante confesión.

casa embrujada cipolletti Una imagen nocturna de la supuesta casa embrujada de Cipolletti. Antonio Spagnuolo

“A otros amigos que en todos estos años vivieron allí les pasó lo mismo”, agregó con la mirada clavada en la ventana, como buscando respuestas sobre la casa embrujada...

Seguidamente, intentó él encontrarle una explicación al fenómeno paranormal y recordó que “la leyenda decía que antiguamente la zona era parte territorial indígena y que ahí vivía un jefe indio”.

Y aportó nuevos datos que meten miedo. “Vivió un budista también allí y se tuvo que ir. También un dentista amigo, es que no es nada gracioso. Te acostas a dormir y pasa todo eso. Te enloquece”, culminó el estimado W.

Otros testimonios de vecinos

“Hubo una época que era un desfile de inquilinos. Entraba uno y se iba a las dos semanas espantado por lo que sucedía allí adentro. Imaginense que no era una inversión menor para quienes entraban a la mansión y, sin embargo, cada vez que pasaba por allí estaba el flete en la puerta cargando los muebles de los que se iban muertos de miedo”, aseguró tiempo atrás otro vecino con conocimiento de causa.

En su momento, en el muro Cipolletti de Ayer donde se instaló el delicado y sugestivo tema, desde la cuenta de Emma M se aseguró en un mismo sentido: “Pasaron muchos inquilinos por ahí, no suelen durar mucho tiempo, la casa está actualmente, yo vivo a unos metros de ahí”.

Por otra parte, una muchacha que dijo trabajar cerca echó leña al fuego: “Yo no quiero salir a hablar, a mí no me consta nada de lo que se dice, pero sí algún albañil que trabajó allí me confesó que de noche los platos volaban, las cosas aparecían desordenadas a la mañana siguiente, es una cosa de locos”.

Creer o reventar…