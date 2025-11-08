Informan sobre cortes de luz programados para Senillosa y Neuquén

En la capital neuquina se prevé la interrupción del servicio para este domingo mientras que para la vecina ciudad será durante la próxima semana.

Tanto la Cooperativa Calf como el Ente Provincial de Energía del Neuquén ( EPEN ) anunciaron para las próximas horas corte de luz programados en las ciudades de Neuquén y Senillosa .

Calf informó que se verá interrumpido el servicio de energía eléctrica durante este domingo en el horario de 6 a 13. Afectará a zona aledaña a calle Antártida Argentina desde Chrestía hasta Yrigoyen, en pleno centro de la capital neuquina.

Por su parte, desde el EPEN, organismo dependiente del Ministerio de Infraestructura, adelantaron que se afectuarán cortes programados de energía eléctrica en sectores de Senillosa, durante la semana del lunes 10 al viernes 14 de noviembre.

Señalaron que "la interrupción del servicio tiene como objetivo efectuar tareas de mantenimiento general correctivo y preventivo en el sistema de distribución".

Cronograma de cortes en Senillosa

En la jornada del lunes 10 el corte será de 14 a 18 y afectará los sectores Altos de Arroyito, Club de Golf, Arroyito Manzana 7980, Cantera CN Sapag, Cantera Ciavolella, Cantera Isla Chica, Calle Cisne, AFR Carancho, Calle Fausto Rosa, Cooperativa Agrícola, Isla 111, AFR 30 de Julio, Balneario, Paseo Costero, AFR Nueva Esperanza, Callejón de la Vega y Ragin Ko.

El martes 11 será de 9 a 13 y afectará los sectores de Colonia San José, Auca Traum, Apéndice Repetidora Ojo de Agua, Puerta Oeste y Colonia San Francisco.

El miércoles 12 el suministro será interrumpido de 9 a 13 y afectará todo el casco urbano de Senillosa, Colonia San José, Villa Arroyito y Villa del Río.

El jueves 13 el corte será de 9 a 13 en los sectores Apéndice Isla Mara, Apéndice Princi, Apéndice Perino, Isla 111, Callejón de la Vega y Ragin Ko.

En tanto el viernes 14 será de 9 a 13 y afectará los sectores Parque Industrial, Colonia San Francisco, Costanera, AFR 17 de Agosto, Granjeros Paónicos, Altos de Senillosa y Correntoso del Valle.

Desde el organismo provincial solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios a efectos de reducir los inconvenientes que la falta de electricidad pudiese ocasionar.