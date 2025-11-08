La decisión que tomó Gallardo en River con Driussi y Montiel

El Millonario llega al Superclásico en La Bombonera ante Boca con varios jugadores lesionados o recién recuperados.

El entrenador de River Plate , Marcelo Gallardo, anunció los futbolistas convocados para disputar el Superclásico ante Boca del interzonal de la décimoquinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El director técnico, que extendió su vínculo con el club hasta diciembre de 2026 en medio de una crisis deportiva, citó a 24 jugadores para lo que será el partido del domingo ante Boca en el estadio La Bombonera, desde las 16.30 horas.

Entre los más destacados se encuentran el defensor Gonzalo Montiel y el delantero Sebastián Driussi que retornan tras sus lesiones que les impidieron estar presentes en la derrota ante Gimnasia La Plata, el domingo pasado en el estadio Monumental por la décimocuarta fecha del Torneo Clausura.

El atacante de 29 años sufrió una distensión en el isquiotibial izquierdo hace dos semanas, en la eliminación en semifinal de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia de Mendoza. El ex Austin de Estados Unidos tuvo que ser sustituido a los 36 minutos del primer tiempo por el colombiano Miguel Borja.

La aparición de Driussi en la lista de convocados no garantiza que el delantero este desde el arranque o sume minutos ante Boca pero, sin dudas, refuerza las variantes ofensivas de River que solo serán cuatro con la ausencia de Facundo Colidio por desgarro: el colombiano Borja, Maximiliano Salas, Ian Subiabre y Driussi.

Una situación similar sucede con el defensor Montiel que sufrió un esguince en la rodilla izquierda tras la eliminación en Copa Argentina y lo esperarán hasta último momento para ver si está para ser titular o sumar desde el banco de suplentes.

Además, se da la situación de que el entrenador no está conforme con el rendimiento de Milton Casco y Fabricio Bustos en el lateral derecho, reemplazando a Montiel.

Así, los 24 jugadores convocados por Gallardo para el Superclásico son Franco Armani, Jeremías Ledesma, Milton Casco, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Enzo Pérez, Juan Carlos Portillo, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Ignacio Fernández, Juan Fernando Quintero, Gonzalo Martínez, Matías Galarza Fonda, Juan Lencina, Maximiliano Meza, Cristián Jaime, Miguel Borja, Sebastián Driussi, Ian Subiabre y Maximiliano Salas.

La tabla anual, la clave del próximo Boca - River

El Superclásico de este domingo entre Boca y River, que se disputará en La Bombonera, tendrá mucha importancia para ambos equipos ya que pelean por la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Luego de los títulos de Platense en el Torneo Apertura y de Independiente Rivadavia de Mendoza en la Copa Argentina, este Torneo Clausura pasó a ser clave para Boca y River, que solo podrían clasificar a la Copa Libertadores a través de la tabla anual o levantando el trofeo en el Torneo Clausura.

Es por esta razón que el Superclásico será fundamental para los dos equipos más populares del fútbol argentino, que están muy cerca de conseguir la clasificación a través de la tabla anual.

En dicha tabla, Boca se encuentra segundo con 56 puntos y un triunfo le aseguraría directamente la clasificación a la fase de grupos. Incluso, los dirigidos por Claudio Úbeda continuarían en la segunda posición en caso de sufrir una derrota, aunque estaría obligado a conseguir un buen resultado en la última fecha, cuando reciba a Tigre.

River, por su parte, está en un muy flojo momento, tras perder en siete de sus últimos 10 partidos. Esto complicó realmente a los dirigidos por Marcelo Gallardo, que marchan terceros en la tabla anual y estarían clasificando solo a la fase previa de la Copa Libertadores.

En caso de ganarle a Boca mantendrían la tercera posición y se ubicarían a uno del “Xeneize”, aunque si empatan o pierden los del equipo de Núñez podrían ser superados por Argentinos Juniors y/o Deportivo Riestra, por lo que peligraría seriamente su clasificación a la Copa Libertadores 2026, torneo que disputan de manera ininterrumpida desde el 2015.