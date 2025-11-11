El campeón del mundo que confirmó un llamado de Riquelme: "Sentí que era un paso atrás"

Un jugador de la selección argentina, con presente en Europa, admitió haber tenido un contacto con el presidente de Boca.

Juan Román Riquelme rompió el último mercado de pases con la llegada de Leandro Paredes. Hoy se conoció que el presidente de Boca llamó antes a otro campeón del mundo para reforzar al equipo, pero fue rechazado por este. El jugador en cuestión es Thiago Almada , de actual presente en Atlético de Madrid, quien lo contó en dialogo con Dsports.

El llamado de Riquelme se habría dado previo al traspaso de Almada al Botafogo de Brasil: " Tuve un llamado de Riquelme , pero quedo solo en eso, ya le había dado mi palabra a la gente de Botafogo". El volante de la selección argentina fue campeón de la Copa Libertadores con el equipo brasilero.

La parte de la declaración de Almada que llamó la atención fue su dicho sobre que sentía que volver al fútbol argentino para jugar en Boca era "dar un paso atrás".

EXCLUSIVO



Thiago Almada y su frustrada llegada a Boca : "Tuve un llamado de Riquelme pero era dar un paso más atrás"



Detalles acá

Almada debutó en Vélez a temprana edad y fue traspasado en el 2022 al Atlanta United de la MLS por 16 millones de dólares. En 2024 pasó al Botafogo y fue una de las figuras en la obtención de la Libertadores. Luego jugó en el Lyon de Francia (mismo dueño que el equipo de Brasil) y al inicio de esta temporada fue comprado por el Atlético de Madrid.

En 2022 fue convocado al Mundial de Qatar, en el que levantó el trofeo mayor con la selección argentina. El volante no estaba en la lista inicial, pero ingresó por la lesión de Joaquín Correa. Jugó apenas unos minutos en el triunfo ante Polonia en la fase de grupos.

Tras la Copa América 2024, Almada empezó a tener más protagonismo en la selección, siendo un gran socio para Messi y compañía. Su lugar en el próximo Mundial parece asegurado por sus buenas actuaciones.

THIAGO ALMADA participó directamente en goles de la Selección Argentina en TODOS sus partidos en 2025:



GOL vs. Uruguay.

ASISTENCIA vs. Brasil.

ASISTENCIA vs. Chile.

GOL vs. Colombia.

ASISTENCIA vs. Venezuela.



Todos los registros EN VIVO en…

Thiago Almada habló sobre el Mundial 2026 y su vuelta al fútbol argentino

El actual jugador del Atlético de Madrid habló sobre el Mundial 2026 y sobre sus primeras convocatorias a la selección argentina: "Recuerdo la primer convocatoria cuando estaba en Vélez todavía. Tuve la chance de ir al Mundial y ahora, más maduro, lo disfruto mucho cada vez que vengo y siempre doy el máximo para el equipo".

"DISFRUTO MUCHO Y QUIERO ESTAR SIEMPRE"



Thiago Almada habló sobre el recorrido previo al mundial y rememoró su irrupción en la lista de Catar 2022.



@nanisenra en #DSPORTSNoticiasLite pic.twitter.com/9AqF5oq1Pf — DSPORTS (@DSports) November 11, 2025

También, en el marco de la pregunta sobre el llamado de Riquelme, el futbolista nacido en Fuerte Apache, aclaró lo que siente sobre su vuelta al fútbol argentino: "Mi prioridad cuando vuelva la tendrá Vélez, que me dio todo".

"Mi prioridad en Argentina es #Vélez que me dio todo".



Thiago Almada.

Tres argentinos del Atlético de Madrid, desafectados de la gira de la selección

Lionel Scaloni tuvo que desafectar del amistoso con Angola a tres jugadores del Atlético de Madrid: Julián Álvarez, Giuliano Simeone y Nahuel Molina.

Los futbolistas del Atlético de Madrid de España se quedarán al margen dado que no llegaron en tiempo y forma con los trámites sanitarios vinculados a la vacuna de la fiebre amarilla que deben tener para ingresar a Angola.

Los únicos jugadores del equipo español que llegaron en tiempo y forma con los trámites sanitarios para estar presentes en el amistoso son el mediocampista Thiago Almada y el delantero Nicolás González, presentes en los entrenamientos de la Selección argentina en la ciudad española de Alicante.