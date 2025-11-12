Sin lugar en primera: el jugador de Boca que supo ser titular y volverá a la Reserva

El Xeneize, como todo equipo de primer nivel, tiene un plantel de renombre que vuelve difícil que todos sumen los minutos que necesitan.

El arquero Leandro Brey volverá a sumar minutos, pero en el equipo de Reserva de Boca . Tras su particular situación dentro del plantel profesional del “Xeneize”, el joven guardameta de 23 años decidió regresar al segundo equipo de la institución de La Ribera . Hará su reaparición en el encuentro frente a Lanús , correspondiente a los Playoffs del certamen.

De esta manera, la Reserva de Boca contará con un refuerzo de lujo , que supo ganarse su lugar en el primer equipo. Sin embargo, la titularidad de Agustín Marchesín lo relegó al banco de suplentes, motivo por el cual busca recuperar ritmo de competencia.

La decisión de que Brey vuelva a tener rodaje en Reserva apunta a mantener su nivel competitivo y evitar una prolongada inactividad bajo los tres palos. Desde el cuerpo técnico consideran que el arquero es una pieza clave a futuro , por lo que su regreso temporal al segundo equipo se interpreta como una medida estratégica y no como un retroceso.

BRey.jpg Leandro Brey

Como opción en el arco del Xeneize también se encuentra Javier García, que se retirará a fin de año. Recientemente, el club de la Ribera dejó ir a Chiquito Romero a Argentinos Juniors, por lo que incluso se especula con la posibilidad de buscar un nuevo guardametas en el próximo mercado de pases.

Brey, quien debutó profesionalmente en 2022 y fue parte del plantel campeón de la Copa de la Liga, sigue siendo uno de los jóvenes proyectos más prometedores del club. En Boca confían en que esta etapa le permitirá sumar confianza y minutos, con la mira puesta en volver a pelear por un lugar en el arco principal del “Xeneize” durante la próxima temporada.

¿Qué dijo Leandro Paredes de la posible llegada de Dybala a Boca?

Luego de ganarle a River por 2 a 0 en el Superclásico, el cual selló la clasificación de Boca a la próxima Copa Libertadores, el mediocampista Leandro Paredes habló sobre la posibilidad de que Paulo Dybala llegue al “Xeneize”.

El referente del equipo habló sobre el presente del grupo bajo la conducción de Claudio Úbeda y también sobre un tema que ilusiona a los hinchas, la posible llegada del jugador de La Roma al club.

El mediocampista admitió que mantiene contacto frecuente con su amigo y excompañero de la Selección argentina: “Yo ya lo hablé varias veces con él”, reconoció Paredes, aunque rápidamente bajó las expectativas con un mensaje de respeto hacia las decisiones personales del delantero.

“Ojalá que viva su vida y su carrera muy tranquilo, que tome la decisión que tenga que tomar. No soy quién para meterme en las decisiones de los demás”, expresó Paredes, dejando en claro que la decisión solo podrá tomarla Dybala.

dybala paredes 2

Si bien fue cauto, el capitán no ocultó la ilusión que genera la posibilidad de compartir vestuario con su amigo: “La ilusión y el deseo siempre están, pero son decisiones muy personales, en las que no me puedo meter”.

Además, recordó su propia experiencia antes de regresar a Boca: “Hasta que vine, me cagaron a puteadas, así que hay que estar tranquilos. Cada uno vive su carrera como quiere y como crea que es mejor. Ojalá él pueda decidir lo que quiera hacer”.

El panorama contractual de Dybala sigue abierto, ya que su vínculo con la Roma continúa hasta junio de 2026 y, cualquier posible desembarco en Boca, dependerá tanto de su situación en Italia como del calendario de la Libertadores del año próximo, que comenzará en el primer semestre del año.