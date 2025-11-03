Liga Nacional Femenina: Biguá e Independiente le escapan al fondo

Los equipos neuquinos recibieron a Ferro y Unión Florida en el Ruca Che el último fin de semana.

Con dos victorias sobre cuatro encuentros disputados por la Liga Nacional femenina de básquet , el último fin de semana, tanto Biguá como Independiente de Neuquén le escapan al fondo de la tabla en la Conferencia Sur. Ambos equipos neuquinos se impusieron a Unión Florida y cayeron contra Ferrocarril Oeste en el Ruca Che entre sábado y domingo.

Con estos resultados, quedó último Lanús en el fondo de la tabla, mientras que tanto las "verdes" como las "rojas" suman tres éxitos cada una, pero Biguá tiene dos partidos menos.

En el primer partido, luego de un arranque muy parejo, Ferro fue contundente desde el segundo cuarto en adelante para ganar 89 a 53, con Julia Fernández (17 y 10 rebotes) y Lucila Sampietro (19) como figuras. La goleadora del encuentro fue Laila Raviolo con 26 para las locales, que fueron claramente superadas.

En el segundo turno del sábado, Biguá estuvo siempre arriba en el marcador ante Unión Florida, pero nunca se pudo escapar y la visita llegó a empatarlo en 59 en el último cuarto. Lo mejor de las locales pasó por Rocío Bereilh con 22 puntos, mientras que Agustina García sumó 15 y 11 rebotes. Por su parte, Agustina Jourdheuil también sumó un doble-doble con 10 y 12 rebotes.

Sol Depetris (13) y Ana Belén Brítez (11) fueron las destacados en Unión para mantenerse en partido.

En el final, Biguá se equivocó menos, defendió mejor y se quedó con un valioso 69 a 62.

Ya en la segunda jornada, los roles se invirtieron. Ferro volvió a imponerse pero esta vez contra Biguá pero anotando bastante menos. Fue 65 a 51 para las de Caballito, que fundamentaron su victoria a partir de la defensa desde el segundo cuarto en adelante.

Otra vez Bereilh (21) y Jourdheuil (14 y 20 rebotes) fueron lo mejor de las bigualas. Los 15 puntos y 8 rebotes encabezaron la ofensiva de Ferro, que repartió más y mejor el goleo, con 12 de Sampietro, otra vez segunda guitarra de las porteñas.

Finalmente, Independiente se impuso a Unión Florida por 71 a 64. Las dirigidas por Marcelo Remolina se impusieron con claridad desde el juego, más que en el resultado.

Con una sólida actuación colectiva, estuvieron siempre arriba en el marcador y llegaron a sacar 18 de diferencia, pero sobre el cierre Unión se puso a cinco y maquilló la derrota.

Los 18 puntos y 7 asistencias de Julieta Tell fueron lo más fuerte del Rojo en ataque, donde también sumaron puntos Guadalupe Demarsico (17) y Josefina Cortés Montecinos (14 y 13 rebotes).