Liga Nacional Femenina: el Rojo también perdió con El Talar y sigue la acción en el Ruca Che

Al igual que Biguá, Independiente cayó ante las porteñas, que están en lo más alto de la Conferencia Sur.

En su primera experiencia en la Liga Nacional femenina de básquet , los equipos neuquinos están comprobando las diferencias con los equipos de mayor jerarquía. Es el caso de El Talar , que llegó al Ruca Che y, en días consecutivos, se llevó dos victorias ante Biguá e Independiente en el Ruca Che.

Luego del triunfo del martes sin objeciones, el miércoles por la noche llegó el triunfo sobre el Rojo por 78 a 67. Las dirigidas por Marcelo Remolina hicieron un muy buen primer tiempo, donde estuvieron al frente en algunos pasajes del cuarto inicial y se mantuvieron a tiro en el segundo cuarto. Laila Raviolo (13 puntos), Miranda Canales (13 y 10 rebotes), Julieta Tell (11) y Josefina Cortés (10 y 9 rebotes) se destacaron para las locales.

En el arranque del complemento, fue todo de El Talar, que estableció claras diferencias en los dos costados para ponerse al frente, sacar una máxima de 16 de diferencia y prácticamente liquidar el pleito.

ON - Basquet femenino El Bigua vs El Talar (3) Omar Novoa

En cuanto al goleo, Agustina Marín marcó 32 unidades y fue la figura excluyente. Solo Jazmín Turner, con 10, la acompañó llegando al doble dígito en puntos, para un equipo que repartió mucho los minutos y goleo. La talentosa Luciana Delabarba cumplió como siempre con 8 unidades, 10 rebotes y 6 asistencias.

Las porteñas son líderes junto a Obras Sanitarias en la Conferencia Sur, con siete victorias y apenas una derrota. El Rojo está 2-7 y Biguá 2-5, ambos en la parte baja de la tabla, que tiene como último a Lanús 1-7.

Siguen los partidos de alto vuelo en el Ruca Che

En la continuidad de la fase regular de la Liga Nacional femenina de básquet, el fin de semana los equipos neuquinos volverán a ser locales en el Ruca Che. El sábado, a las 18, Independiente recibirá a Ferrocarril Oeste y a las 21 Biguá hará lo propio frente a Unión Florida.

ON - Basquet femenino Bigua vs Independiente (13) Omar Novoa

Se juega la fecha 12 en el Pre Federal

Este viernes, se disputará la antepenúltima fecha del Pre Federal de básquet masculino. El puntero, Independiente de Neuquén (9-2), será local de Del Progreso (3-8) en La Caldera.

Uno de los escoltas es Pérfora (8-3), que recibirá a Biguá (3-8) en el Malvinas Argentinas de Plaza Huincul. Por su parte, Pacífico (8-3) viajará hasta La Perla del Valle para visitar a Atlético Regina (3-8), mientras que Centro Español (7-4) chocará con Deportivo Roca (3-8) en El Templo.

Los cuatro partidos están programados para las 21:30 de este viernes.

En la zona ascenso, el líder es Club Plottier, que tiene ocho victorias y apenas una derrota y este sábado será local de Cinco Saltos (3-4), a partir de las 21:30. El domingo, desde las 21, Unión Alem Progresista (3-4) recibirá a Vista Alegre (0-9) y Centenario (5-4) hará lo propio ante el escolta Petrolero (6-2). Completa la tabla Cipolletti (4-5).