La UBA homenajeará a Diego con un congreso internacional maradoneano

La facultad de ciencias sociales será la sede de este evento de debate y reflexión sobre el histórico jugador argentino.

La revista Meta anunció que en la facultad de ciencias sociales de la Universidad de Buenos Aires se llevará a cabo el 6, 7 y 8 de noviembre el Congreso Internacional sobre Diego Armando Maradona . Durante las tres jornadas habrá espacios de debate y reflexión sobre la figura del histórico futbolista argentino.

"El “Congreso Internacional sobre Diego Armando Maradona -aproximaciones a un universo inabarcable -”, está pensado como un espacio de reflexión, debate, investigación e interrogación sobre la figura de Diego y las situaciones que construyen nuestra historia." Este es el inicio de la presentación de la revista Meta sobre el evento a realizar en noviembre de este año.

El Congreso contará con mesas de debate, presentación de trabajos de investigación, participación de artistas y una feria del libro maradoniano . Los días y horarios de cada evento dentro del congreso ya están publicados en la página de la revista.

Embed - META - Sentidos en juego on Instagram: "DIEGO EN LA UNIVERSIDAD PÚBLICA ¡Estamos felices! En noviembre de este año, nuestra REVISTA META-SENTIDOS EN JUEGO, junto al equipo de DIEGOLOGÍAS, cátedra Maradoniana y la FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UBA, organizará el “Congreso Internacional sobre Diego Armando Maradona, aproximaciones a un universo inabarcable” Será el 6, 7 y 8 de ese mes. Tres días para debatir y reflexionar en torno a Diego y a su figura trascendental en nuestra cultura popular y nuestra historia reciente. Tendremos conferencias, mesas debate, presentación de avances de investigaciones y tesinas, exposiciones de arte, muestras fotográficas, experiencias de arte en los barrios, y la primera feria del libro Maradoniano, con los propios autores y autoras presentando su obra. En estos meses iremos comunicando, por medio de nuestras circulares, quienes serán las y los participantes y la fecha para inscribirse. Gracias a la Facultad de Ciencias Sociales por abrirnos sus puertas. DIEGO EN LA UBA, DIEGO EN LA UNIVERSIDAD PÚBLICA, una institución que él siempre defendió. #CongresoMaradoniano #CatedraMaradoniana #Diegologias #UBA #Maradona"

Embed - META - Sentidos en juego on Instagram: "¡YA PODÉS VER LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES! Falta sólo una semana para el “Congreso Internacional sobre Diego Armando Maradona, aproximaciones a un universo inabarcable”, un espacio de encuentro y reflexión Tres días donde vas a poder disfrutar de la exposición de 15 mesas debate, conferencias internacionales, presentación de 40 trabajos de investigación, experiencias territoriales y artísticas, muestra de arte y fotografía con 60 artistas, encuentros y conversatorios, entrevistas, y la PRIMERA feria del libro MARADONIANO Ya podés acceder a la grilla de actividades detalladas día por día a través del LINK de nuestra biografía ¡Andá a chequearla para organizarte y no perderte ninguna actividad! Todavía te podes inscribir a través de la web de la revista meta-sentidos en juego Encontrás el link también en nuestra biografía Nos vemos en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, del jueves 6 al sábado 8 de noviembre ¡Nos esperan 3 jornadas inolvidables! #diegoarmandomaradona #maradona #cátedramaradoniana #congreso #congresointernacional #congresomaradoniano #ubasociales #uba" View this post on Instagram A post shared by META - Sentidos en juego (@revista.meta)

La histórica visita de Maradona a la UBA para defender la educación pública

En noviembre de 1995, en medio de un reclamo de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) al gobierno de Carlos Menem por el desfinanciamiento a la universidad pública, Diego Maradona se hizo presente en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Su sola presencia llevó a muchos periodistas a cubrir el evento y le entregó una gran visibilidad al reclamo universitario. Ese día quedó en la memoria, no solo por sumar una anécdota más a la figura de Maradona y su defensa del pueblo, sino también por el desafío de jueguitos con una pelota de papel que le hicieron al diez, que como siempre no decepcionó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OOC_Maradona/status/1781319889845637459&partner=&hide_thread=false Diego haciendo jueguito en la UBA en defensa de la educación pública, 1995. pic.twitter.com/TOIXZVg01T — out of context Maradona (@OOC_Maradona) April 19, 2024

Maradona, aunque expresó su deseo en múltiples ocasiones, no pudo terminar sus estudios secundarios. A pesar de esto, siempre se presentó en defensa de la educación pública, además de otras luchas sociales.

La figura del Diego terminó trascendiendo el deporte, siendo un ícono de representación política y social. En este congreso se analizará el inmenso ícono que fue y sigue siendo Maradona, y los diferentes ángulos de reflexión sobre su persona.

El Napoli recordó a Maradona en su cumpleaños

El equipo italiano le dedicó varias publicaciones al Diez en el día de su cumpleaños. Entre ellos, un tweet con la letra de la canción "Mano de Dios", de Rodrigo, considerada una de las mejores letras escrita en homenaje al Diego.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sscnapoliES/status/1983884330746184048&partner=&hide_thread=false En una villa nació fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión

enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso, la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia sedienta ambición de llegar de cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse… — Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) October 30, 2025

En su destacado paso por la institución deportiva del Viejo Continente, el “Diez” disputó 258 encuentros, anotó 115 goles y repartió 76 asistencias. En cuanto a los títulos colectivos, Maradona conformó el plantel del Napoli que levantó la Copa Italia de 1986/1987, dos veces campeón del campeonato italiano en las temporadas de 1986/ 1987 y 1989/1990 y fue campeón de la Super Copa de Italia de 1990/1991.

"Pelusa” no solo transformó la historia del Napoli: la volvió inmortal con su magia. Llegó al sur de Italia para encender una llama que, décadas después, sigue iluminando el corazón de Nápoles. Con su talento incomparable y su espíritu rebelde, convirtió a un equipo humilde en una leyenda del fútbol mundial, y llevó el sueño de un pueblo a tocar el cielo. Desde entonces, cada gol, cada celebración y cada bandera celeste guardan la huella eterna de su genio.