Escandalosa asamblea en Gimnasia: violencia e insultos contra la comisión directiva

En la presentación del balance 2024, los socios del Lobo obligaron a los dirigentes a retirarse tras golpes y cánticos en su contra.

La Asamblea Ordinaria Anual de Gimnasia de La Plata fue suspendida luego de que se ocasionaran violentos ataques contra la Comisión Directiva, que debió abandonar el Polideportivo Víctor Nethol. El origen del escandaloso alternado tuvo lugar cuando Oscar González Arsac, Secretario General, tomó la palabra para lamentar la mala gestión del Lobo.

Los hinchas presentes en el recinto arrojaron botellas y sillas contra la CD, mientras cantaban “que se vayan todos” y lanzaban golpes. El enojo principal se dio producto de los números rojos que mantiene la institución platense, que arrastra inhibiciones de cara al próximo mercado de pases y en la que tanto jugadores como empleadas reclaman por atrasos en sus salarios.

Tras los incidentes y el freno a la sesión, la misma sorpresivamente se retomó con normalidad y contó con la particularidad que logró aprobarse el balance con el objetivo de que la próxima Comisión Directiva pueda recurrir a un préstamo para pagar las deudas correspondientes y reducir un pasivo que estaría rondando los 11 millones de dólares .

No obstante, una vez que el motivo por el cual se dio la Asamblea fue resuelto, nuevamente se hizo presente un fuerte altercado contra los dirigentes.

PIÑAS Y SILLAZOS DE HINCHAS A DIRIGENTES EN LA ASAMBLEA DE GIMNASIA, QUE FUE SUSPENDIDA.pic.twitter.com/7tn3Vlk2sh — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 30, 2025

La Asamblea fue histórica también por la concurrencia de alrededor de 1200 socios, siendo la más alta en asistencia en los últimos 20 años. Igualmente, trascendió entre la prensa que hubo muchos no socios presentes entre los incidentes. El balance fue aprobado por los socios, pero no la memoria y el presupuesto.

Esta tarde se llevó adelante la Asamblea General Ordinaria en el Polideportivo.



Por votación de los socios y socias fue aprobado el Balance y desaprobado la Memoria y el Presupuesto. pic.twitter.com/gBsAh3Uw6I — Club de Gimnasia y Esgrima La Plata (@gimnasiaoficial) October 31, 2025

Aunque no hay una confirmación oficial sobre la fecha, en la segunda mitad de noviembre, el club tendría sus elecciones para cambiar la dirigencia. El marco de crisis económica y los disturbios durante la Asamblea, podrían terminar en un clima muy caliente cuando se realicen los comicios para elegir al próximo presidente de Gimnasia.

El difícil presente futbolístico de Gimnasia de la Plata

Sumado a su crisis económica y dirigencial, Gimnasia de la Plata transita un complicado presente futbolístico, luchando por el descenso y teniendo muchas dificultades para sumar de a tres en el Torneo Clausura.

Tras la derrota ante Talleres de Córdoba por la fecha 12, el Lobo despidió a su entrenador Alejandro Orfila, y dejó a cargo al interino Fernando Zaniratto, quien fue el responsable de encarar el clásico platense ante Estudiantes.

pic.twitter.com/eDN90EViuv — Club de Gimnasia y Esgrima La Plata (@gimnasiaoficial) October 14, 2025

La derrota por 1-0 ante el Pincha no solo profundizó la crisis, sino que complicó aun más a Gimnasia con el descenso y levantó la temperatura de los hinchas, que manifiestan hace bastante tiempo su descontento.

Gimnasia ganó apenas un partido de los últimos seis -los otros cinco fueron derrotas- y marcha 12º en la zona B del torneo Clausura, a dos puntos del último puesto de clasificación a los playoffs. Las últimas tres fechas deberá enfrentar a River (V), Vélez (L) y Platense (V).

Pero la mayor preocupación del Lobo es la tabla anual, en la que se encuentra 26º con 29 puntos, a solo tres unidades de San Martin de San Juan, que hoy estaría descendiendo a la segundo división por esta tabla.