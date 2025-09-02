⁠La insólita situación que se vivió en la cancha de Gimnasia de La Plata que hizo estallar a Pusineri

Un problema con la iluminación del campo de juego generó enojo en Atlético Tucumán por el impacto en el desarrollo del juego.

El estadio de Gimnasia de La Plata fue el escenario de una situación llamativa e inesperada en el duelo ante Atlético Tucumán donde el local pudo quedarse con la victoria por la mínima luego de un tanto que consiguió a través de un tanto en contra de Martínez a los 54 minutos de juego. El incidente durante el encuentro fue motivo para que el entrenador del visitante Lucas Pusineri desate su enojo y lance declaraciones a la prensa durante el partido.

Corrían los primeros 20 minutos de la etapa complementaria del encuentro cuando algunas luces del estadios empezaron a prenderse y apagarse generando fuertes dificultades para la visibilidad del balón y por consecuencia de ello un entorpecimiento del juego. Lo llamativo, que generó sospechas en Pusineri, fue que los cortes se produjeron luego del tanto que le daba la ventaja del lobo y cuando el decano aceleraba con un par de llegadas para intentar igualar el encuentro.

En medio del parate decidido por el árbitro Pablo Dóvalo al no tener las condiciones necesarias, Pusineri se hizo eco de lo sucedido: " Es un poco vieja esta de las luces ... Lo que si dijo Dóvalo bien es que si se jugando el partido y no se termina el partido después no se vuelve a reanudar".

Por otra parte el entrenador fue aún más crítico y profundizó sus dudas sobre lo sucedido en el Juan Carmelo Zerillo: "El equipo mío llegó tres veces y apagaron las luces". Más tarde el partido volvió a completarse a pesar de no contar con la totalidad de la iluminación que habría sufrido consecuencias producto de los cortes intermitentes.

Qué dijo Pusineri tras la derrota

"Al inicio nos costó, el equipo tuvo 15 minutos que no fueron buenos, nos costó entrar en partido", dijo Pusineri en el comienzo de la conferencia de prensa post partido y agregó: "Una vez que pudimos salir de esa incomodidad y disputarlo, tuvimos una situación muy clara con Laméndola y no pudimos concretar".

Por otra parte lamentó la expulsión de Leandro Díaz, el capitán del equipo, a tan solo 27 minutos de juego: "Después, con la expulsión, se hace muy difícil sostener un resultado por mucho tiempo con un hombre menos, mucho más en el fútbol argentino".

"Nos faltó muy poquito para llegar al empate, hubo pelotas que no se dieron, faltó el último toque. La de Ruíz Rodríguez y algunas intervenciones más, se vio que el equipo quiso y más allá de la derrota vi que hubo mucha entrega, eso para un entrenador y para los hinchas termina siendo muy importante", sumó a su relato.