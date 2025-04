La picante chicana del arquero de Estudiantes a Gimnasia tras el clásico de La Plata: "Los tenían guardados"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1911486846405615970?ref_src=twsrc%5Etfw&partner=&hide_thread=false ¡LOCURA de recibimiento para Gimnasia en el clásico de La Plata!



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/UinmvAzZTS — SportsCenter (@SC_ESPN) April 13, 2025

En ese contexto, y al término del pleito, el arquero Matías Mansilla se quejó del comportamiento de la parcialidad del Mens Sana y de la postura que tomó el equipo comandado por Diego Flores en la segunda mitad: "Se la pasaron haciendo tiempo, nosotros vinimos a ganar. Cuando jugás acá te hacen la vida imposible. Me escupieron, salté carteles para agarrar pelotas y junté no menos de 25 encendedores. Tiraron una cantidad enorme de fuegos artificiales, que se ve que los tenían guardados desde no sé cuánto".