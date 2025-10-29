El clima en Neuquén

Biguá no pudo con El Talar, que este miércoles va contra el Rojo en el Ruca Che

Por la Liga Nacional femenina, el equipo porteño se impuso a las bigualas y enfrentarán a Independiente de Neuquén.

Omar Novoa

La continuidad de la Liga Nacional femenina de básquet tuvo el triunfo de El Talar sobre Biguá en el Ruca Che. El equipo porteño fue superior en la mayor parte del partido y prevaleció por 65 a 53, para seguir creciendo en la Conferencia Sur. Este miércoles, a las 20, el conjunto ganador enfrentará a Independiente de Neuquén en la misma cancha.

El equipo dirigido por Santiago Fieiras se impuso desde el primer parcial gracias a su defensa y a partir de allí construyó la victoria.

Luciana Delabarba, una de las estrellas del básquet argentino, fue claramente la figura con 16 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias en 22 minutos.

ON - Basquet femenino El Bigua vs El Talar (2)

Estuvo acompañada por Angelina Giacone (12 y 8) y Aguehil Fajardo (8 puntos y 7 rebotes).

Agustina García anotó 21 puntos para las locales y fue la goleadora de la noche, mientras que Agustina Jourdheuil estableció un doble-doble con 13 unidades y 13 rebotes.

La diferencia llegó a ser de 25 en el inicio del último cuarto y le permitió al técnico visitante mover el banco para regular energías de cara al encuentro de este miércoles. Todas las jugadoras visitantes tuvieron minutos para enfrentar a Independiente de Neuquén con el plantel completo y en buena forma.

Fue la sexta victoria sobre siete fechas para El Talar en el año, Biguá quedó 2-5 e Independiente está 2-6.

El cotejo de este miércoles comenzará a las 20 en el Ruca Che.

ON - Basquet femenino El Bigua vs El Talar (11)
ON - Basquet femenino El Bigua vs El Talar (1)

