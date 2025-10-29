Biguá no pudo con El Talar, que este miércoles va contra el Rojo en el Ruca Che

Por la Liga Nacional femenina, el equipo porteño se impuso a las bigualas y enfrentarán a Independiente de Neuquén.

La continuidad de la Liga Nacional femenina de básquet tuvo el triunfo de El Talar sobre Biguá en el Ruca Che . El equipo porteño fue superior en la mayor parte del partido y prevaleció por 65 a 53, para seguir creciendo en la Conferencia Sur. Este miércoles, a las 20, el conjunto ganador enfrentará a Independiente de Neuquén en la misma cancha.

El equipo dirigido por Santiago Fieiras se impuso desde el primer parcial gracias a su defensa y a partir de allí construyó la victoria.

Luciana Delabarba, una de las estrellas del básquet argentino, fue claramente la figura con 16 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias en 22 minutos.

ON - Basquet femenino El Bigua vs El Talar (2) Omar Novoa

Estuvo acompañada por Angelina Giacone (12 y 8) y Aguehil Fajardo (8 puntos y 7 rebotes).

Agustina García anotó 21 puntos para las locales y fue la goleadora de la noche, mientras que Agustina Jourdheuil estableció un doble-doble con 13 unidades y 13 rebotes.

La diferencia llegó a ser de 25 en el inicio del último cuarto y le permitió al técnico visitante mover el banco para regular energías de cara al encuentro de este miércoles. Todas las jugadoras visitantes tuvieron minutos para enfrentar a Independiente de Neuquén con el plantel completo y en buena forma.

Fue la sexta victoria sobre siete fechas para El Talar en el año, Biguá quedó 2-5 e Independiente está 2-6.

El cotejo de este miércoles comenzará a las 20 en el Ruca Che.

ON - Basquet femenino El Bigua vs El Talar (11) Omar Novoa