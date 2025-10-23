Liga Nacional femenina: mucho básquet y un par de victorias neuquinas en el Ruca Che

Biguá e Independiente de Neuquén derrotaron a Berazategui en las dos doble fechas disputadas esta semana.

El miércoles por la noche se cerró la segunda de las dos jornadas de Liga Nacional femenina de básquet que se disputaron esta semana. Biguá e Independiente de Neuquén hicieron las veces de local en el Ruca Che, donde aprovecharon el espectacular escenario para recibir a dos rivales importantes por la Conferencia Sur.

Luego de la derrota del martes contra Obras Sanitarias, el Rojo levantó su rendimiento defensivo y pudo quedarse con una victoria necesaria ante Berazategui.

Fue 72 a 65 para las dirigidas por Marcelo Remolina, que tuvieron como destacadas a Valentina Mendoza (21 puntos), Julieta Tell (18) y Julieta Ibarra (12).

ON - Basquet femenino Independiente vs Obras (16) Omar Novoa

Por su parte, Berazategui tuvo un goleo más repartido, pero volvió a sufrir cerca de su aro, al igual que en la caída ante Biguá del martes. Florencia Galbán (13), Magalí Vilches (11), Luz Andujar (10) y Delfina Fasciolo (10) llegaron al doble dígito para las visitantes.

Biguá tampoco pudo con Obras

Luego del triunfo del día anterior, las dirigidas por Rubén Jaime no pudieron repetir ante Obras. Es que las de Capital Federal fueron superiores de principio a fin, mostrando gran parte de su repertorio ofensivo desde el comienzo. Ganaron tres de los cuatro cuartos anotando 22 puntos de mínima por parcial y al cabo de la primera mitad ya estaban 19 arriba.

ON - Basquet femenino Bigua vs Obras (17) Omar Novoa

Las neuquinas que juegan en Obras volvieron a tener participación importante: Natassja Kolf marcó 7 puntos y 4 rebotes, mientras que Julia Bosque hizo 9 y bajó 4 recobres. La goleadora de la visita fue Agostina Burani (18), seguida de Candela Gentinetta (16) y Nicole Tapari (15). La siempre rendidora Florencia Chagas sumó 12 unidades para liderar al equipo desde la conducción.

ON - Basquet femenino Bigua vs Obras (2) Omar Novoa

Lo de Agustina Jourdheuil fue sobresaliente, como casi siempre desde que llegó a Biguá. Fue la goleadora del partido con 27 puntos y bajó 9 rebotes.

Con esta victoria, por 86 a 70, Obras se consolida como líder de la Conferencia Sur con seis victorias y una caída. Berazategui y Biguá quedaron en el sexto lugar con registro 2-4, mientras que Independiente salió del fondo y está octavo con récord 2-5.

ON - Basquet femenino Bigua vs Obras (18) Omar Novoa

El viernes habrá Pre Federal

Se viene la décima de las 14 fechas de la fase regular del Pre Federal de básquet masculino y este viernes los cuatro partidos se disputarán desde las 21:30.

Con una tabla de posiciones partida en dos, teniendo tres líderes y un inmediato perseguidor, la acción promete ser interesante.

Centro Español (7-2) visitará a Atlético Regina (2-7), Independiente (7-2) recibirá a Deportivo Roca (3-6) en La Caldera y Pacífico (7-2) irá a Plaza Huincul para visitar a Pérfora (6-3).

Además, Biguá (2-7) se presentará en Roca ante Del Progreso (2-7).

Por la zona Ascenso, el puntero e invicto, Club Plottier (7-0) será local del colista Vista Alegre (0-7). Es el único partido programado para este viernes.