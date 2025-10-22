Liga Nacional femenina: cayó el Rojo, ganó Biguá y sigue la acción en el Ruca Che

Comienzo dispar para los equipos neuquinos en la doble-doble jornada de básquet en el mítico escenario de la capital.

En la tarde noche del martes se disputó la primera de las doble jornadas por la Liga Nacional femenina de básquet para los equipos neuquinos. Con la necesidad de salir del fondo de la tabla de la Conferencia Sur, tanto Independiente de Neuquén como Biguá se presentaron en el Ruca Che, aunque con diferente suerte.

El Rojo fue superado por Obras Sanitarias de punta a punta. En un partido de goleo bajo, el conjunto porteño hizo pie desde la defensa para construir un triunfo sin objeciones en el primer turno.

Fue 68 a 54 con la neuquina Julia Bosque como gran figura de la tarde. Anotó 20 puntos y fue la máxima anotadora de Obras, donde también se destacaron Candela Gentinetta (12) y Florencia Chagas, quien firmó un doble-doble con 10 unidades y 10 rebotes.

ON - Basquet femenino Independiente vs Obras (5) Omar Novoa

La otra neuquina de Obras, Natassja Kolff, también fue importante en los tableros con 3 puntos y 8 recobres. La victoria dejó a Obras en lo más alto de la tabla de la Conferencia Sur con cinco victorias y una caída.

ON - Basquet femenino Independiente vs Obras (1) Omar Novoa

Solo Julieta Tell (12) y Josefina Cortés (10) llegaron al doble dígito para las locales, que tuvieron muy bajos porcentajes en los tiros de campo. Miranda Canales, con 9 puntos y 8 rebotes fue la otra destacada para las dirigidas por Marcelo Remolina.

ON - Basquet femenino Independiente vs Obras (18) Omar Novoa

En el segundo turno, dos actuaciones descollantes resultaron claves para Biguá, que se impuso a Berazategui por 80 a 70 gracias a una gran remontada.

Agustina García marcó 24 puntos y bajó 7 rebotes, mientras que su compañera Rocío Bereilh fue la goleadora de la jornada con 25 unidades y además bajó 5 rebotes.

Agustina Jourdheuil siempre es importante y sumó 12 puntos con 9 recobres para encaminar la victoria de las dirigidas por Rubén Jaime.

En la visita no alcanzaron los 23 y 10 rebotes de Sofía Acevedo, la más destacada de Berazategui.

Las vestidas de verde comenzaron con un durísimo parcial 0-12 en contra y llegaron a perder por 13 en el primer parcial. Sin embargo, reaccionaron desde lo colectivo y no tardaron en revertir el marcador. A tal punto, que un doble de Agustina Jourdheuil las puso al frente en la última pelota del segundo cuarto.

Fue la segunda victoria de Biguá en su debut en la categoría sobre cinco encuentros. Los dos éxitos se dieron en el Ruca Che.

Este miércoles vuelven a jugar

Este miércoles continuará la acción en el mismo escenario, pero con cambio de rivales y horarios. En el primer turno, a las 18:30, Biguá enfrentará a Obras Sanitarias y a partir de las 21 chocarán Independiente de Neuquén y Berazategui.