Se viene la primera doble jornada en el Ruca Che por la Liga Nacional femenina
Biguá e Independiente de Neuquén se presentarán en días consecutivos por el máximo certamen del país.
La Liga Nacional femenina de básquet tendrá este martes una cartelera de alto nivel en "La Casa de la Gente". Luego de finalizar sus respectivas primeras giras en el máximo nivel nacional, tanto Biguá como Independiente se presentarán en condición de local por la fase regular del certamen en el Ruca Che.
Desde las 18:30, Independiente recibirá a Obras Sanitarias, mientras que a partir de las 21, Biguá hará lo propio frente a Berazategui. Al día siguiente, se invertirán los rivales con los duelos Biguá Obras (miércoles 18:30) e Independiente-Berazategui (miércoles a las 21).
Tras la victoria del equipo costero sobre el Rojo (foto) en el debut de ambos equipos en la Liga Nacional, en un partido disputado en el mítico escenario neuquino, ambos emprendieron sus respectivas giras.
Los dos conjuntos de la provincia tuvieron buenos momentos de básquet y sumaron experiencias importantes contra rivales de jerarquía, pero solo Independiente pudo rescatar una victoria sobre los tres partidos disputados fuera de casa. Fue contra Lanús, al que superó 71 a 64, mientras que Biguá perdió los tres: Rocamora, Berazategui y Lanús.
Es por eso que las tanto las dirigidas por Marcelo Remolina como las comandadas por Rubén Jaime buscarán ganar en el Ruca Che para escaparle al fondo de la tabla de la Conferencia Sur.
