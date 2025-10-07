En la histórica noche del Ruca Che, Biguá pegó primero ante Independiente

Las bigualas se quedaron con la victoria en el comienzo de la Liga Nacional femenina de básquet para los equipos neuquinos.

Con un buen marco de público y mucha expectativa en el Ruca Che , comenzó la Liga Nacional femenina de básquet para los representantes neuquinos en la categoría. Biguá superó a Independiente de Neuquén por 75 a 72 en un partido que fue histórico para la provincia, ya que por primera vez se enfrentaron dos equipos del distrito local en una categoría de elite.

Casi 1300 personas llegaron a "La Casa de la Gente", que disfruta de sus primeros eventos luego de la remodelación al cumplirse 30 años de su inauguración. Tras aquel clásico entre el Rojo y Pacífico por el Pre Federal, una vez más el básquet fue la disciplina que vistió de fiesta el mítico estadio.

Y las protagonistas no defraudaron, porque tanto Biguá, que hizo de local, como Independiente, estuvieron a la altura de las circunstancias.

El trámite del partido fue cambiante, porque las dirigidas por Rubén Jaime comenzaron mejor llegando al gol en el primer parcial con Agustína Jourdheuil (17) como punta de lanza.

En el segundo parcial reaccionaron la visitantes con una mejor actividad defensiva que su rival y de la mano de Laila Raviolo (21) en ataque, para irse arriba al descanso largo 39 a 34.

ON - Basquet femenino Bigua vs Independiente (9) Omar Novoa

Las bigualas volvieron a dominar las acciones a la vuelta de los vestuarios. Con una levantada colectiva, revirtieron totalmente el marcador para llegar a sacar una máxima de 10 puntos que parecía sentenciar la historia, con Charo Lértora (15) como destacada en el goleo.

Sin embargo, nuevamente las de Marcelo Remolina sacaron a relucir su carácter, remontaron la distancia y pasaron al frente con los puntos de Raviolo y Josefina Cortés Montesino (19), las dos que llegaron al doble dígito en su equipo. Los siete puntos de ventaja que tenían las visitantes a falta de 4 minutos y medio del último cuarto eran una luz importante, pero no resultó decisiva.

ON - Basquet femenino Bigua vs Independiente (7) Omar Novoa

Biguá salió con todo en el último tramo, defendió mejor y volvió a revertir el tanteador con Jourdheuil y Lértora en el tramo decisivo. En las ganadoras también fueron importantes Roció Bereilh Gardenghi (12) y Julia Centurión (12 y 9 rebotes)

La chicharra fina determinó el festejo de las locales, que arrancaron con una sonrisa.

En la continuidad del certamen, los dos equipos neuquinos emprenderán su primera gira inmediatamente: el Rojo visitará a Ferro el jueves en el Héctor Etchart, mientras que Biguá viajará a Entre Ríos para el partido del viernes frente a Rocamora. Ese mismo viernes, Independiente jugará contra Unión Florida.

ON - Basquet femenino Bigua vs Independiente (14) Omar Novoa

El resto de la fecha

En otros resultados del día, por la Conferencia Sur a la que pertenecen las neuquinas, Obras le ganó a Ferro en un partidazo por 63 a 62, mientras que Berazategui derrotó a El Talar como visitante por 65 a 59 y Rocamora superó a Lanús en Concepción del Uruguay por un ajustado 57 a 56.

En la Conferencia Norte, por su parte, Instituto de Córdoba le ganó a Náutico por 71 a 46.