Subastan la famosa camiseta de Maradona de la batalla campal con el Barcelona

Con el correr de los años, se pusieron de moda las subastas de distintos objetos como camisetas, botines y pelotas que usó Diego Armando Maradona en su época de futbolista.

A la icónica camiseta azul de Argentina con la 10 plateada en la espalda con la que le metió los dos goles a Inglaterra en México 86, ahora se viene otra subasta: su camiseta de la famosa batalla campal que se produjo al finalizar el partido entre el Barcelona y el Athletic de Bilbao por la final de la Copa del Rey de 1984.

El Barça era dirigido por César Luis Menotti y llegó a aquella final contra el Athletic comandado por Javier Clemente. Dos estilos de juego muy opuestos que se había convertido en un verdadero clásico en los inicios de los años 80.

Embed - Pelea Diego Maradona en Barcelona VS Athletic Bilbao 1984

En el conjunto culé brillaba Maradona, que un año antes, en septiembre de 1983, había sufrido la fractura del tobillo izquierdo por una patada criminal de Andoni Goicoechea, futbolista justamente del club de Bilbao. Ese golpe artero recrudeció la enemistad entre ambos equipos por lo que esa final de la Copa del Rey de mayo del 84 en el Bernabéu se vivió en un clima de muchísima tensión.

Una vez que finalizó el accidentado encuentro, con victoria 1-0 para los del País Vasco, se desató una batalla campal en la que intervinieron casi todos los jugadores de ambos equipos. Piñas, patadas, agarrones, golpes por todos lados y agresiones de todo tipo... Y Maradona como uno de los principales protagonistas. Recibió una patada pero él también pegó. Un bochorno que recorrió el mundo y que aún hoy se recuerda. De hecho, las imágenes en las que se la ve al Diego repartiendo como un campeón son muy famosas y unas infaltables en cada especial dedicado al Diez.

La camiseta que será subastada

Después de aquel partido, el último de Diego Maradona en el Barcelona antes de partir al Napoli de Italia para seguir haciendo historia, esa camiseta rota a la altura del pecho fue guardada en la utilería del vestuario del club catalán.

image

Una mujer que se encargaba de las camisetas en el club decidió no arreglar la rotura y que quedara guardada como una especie de trofeo de guerra. Con el tiempo, esa 10 rota fue a parar a las manos del hijo de esta señora.

Muchos años después, esta persona le dio la camiseta a unos fanáticos del fútbol. Hasta que esta historia llegó a los oídos de un integrante de Matchday Football Auctions, una empresa que se encarga de subastar objetos del fútbol mundial, quien viajó a Barcelona para obtener ese manto sagrado usado por el Diez.

La camiseta ya viajó a Argentina y el próximo 28 de octubre, dos días antes de un nuevo aniversario del nacimiento de Diego, será subastada a través de la página web de dicha empresa. "No subastamos camisetas dañadas pero esta vez haremos una excepción", cuentan en el sitio web con una foto de aquel partido de fondo.