La FIFA confirmó la sanción a un jugador de la Selección Argentina

En la última fecha de Eliminatorias, Argentina se quedó con 10 jugadores en la primera media hora, por expulsión de Nicolás Otamendi , en la visita a Ecuador. Este martes, la FIFA se expidió y confirmó la sanción para el defensor central.

Esa fue la primera expulsión de Otamendi con la Albiceleste, justamente en su último partido por Eliminatorias, y será muy perjudicial para el defensor y capitán de Benfica. El aspecto positivo de la noticia es que el futbolista recibió una sola fecha de suspensión, que lo hará perderse el debut en el Mundial. Justamente, ese partido será en el comienzo de la defensa de su título del mundo, en la cita a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá.

Si llegara a disputarse la Finalissima en marzo, contra España, no es posible cumplir allí la pena impuesta, ya que las expulsiones en las Eliminatorias se pagan en torneos organizados por la FIFA, cuyo próximo certamen será el Mundial del año próximo. La mencionada Finalissima, que enfrentará a los mejores de América y de Europa, es un partido que corre por cuenta de la CONMEBOL y la UEFA.

image

Según el reglamento de CONMEBOL, su suspensión debería ser aplicada en el próximo encuentro oficial de la Selección, que podía ser la Finalissima, pero la FIFA dio a conocer la suspensión para el defensor del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Tras aquel partido, en conferencia de prensa, Scaloni contó que conocían el riesgo: "Es una lástima por 'Ota', sabíamos el riesgo que tenía jugar este partido con la expulsión y no jugar el primer partido del Mundial". Esa tarjeta roja fue la primera que recibió Otamendi, de 37 años, vistiendo la camiseta argentina, lo que lamentó el propio jugador en un posteo en sus redes sociales.

Lo busca Pep: cuál es el jugador de la Selección argentina que podría llegar al Manchester City

El Manchester City de Pep Guardiola quiere volver a tener argentinos en sus filas. La historia marca una gran conexión con el estilo de jugadores con la idolatría que ganó Sergio Agüero, como también Pablo Zabaleta y Martín Demichelis, y las últimas apariciones de Julián Álvarez y Claudio Echeverri que tuvieron que marcharse del club. No tiene argentinos actualmente, pero el DT buscaría uno.

image

La temporada ha iniciado con complicaciones para el equipo celeste de Manchester, dejando el mote de arrollador e imparable que alguna vez supo portar con creces. En medio de una recaída futbolística, el entrenador prepara nombres para ir a buscar en el próximo mercado de pases y reforzar el plantel con miras a mejorar el plantel.

Según trascendió en las últimas horas Pep iría en búsqueda de un lateral derecho. Entre los nombres que circularon apareció el de Nahuel Molina, ex Boca y actual Atlético de Madrid, que sería de los gustos que tiene el entrenador y, además, sería una negociación que al club no le costaría una cantidad significativa de dinero debido a que suele ser suplente en el elenco español.

A su vez, para el jugador podría ser una posibilidad concreta debido a que buscará tener rodaje para llegar a la Copa del Mundo 2026 en las mejores condiciones futbolísticas para ser considerado por el entrenador Lionel Scaloni. Es que el presente de Molina en el colchonero no es bueno debido a que solo fue titular en uno de los nueve partidos que jugó el equipo e incluso en algunos no ingresó.

image

El lateral derecho suma 141 partidos con el Atleti, sumando un total de siete goles y colaborando con 13 asistencias. Con la exposición como defensor, el jugador suma 15 tarjetas amarillas y fue expulsado dos veces.