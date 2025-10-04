La Selección Argentina enfrenta a Italia en el Mundial Sub 20: hora, formaciones y TV

Los dirigidos por Diego Placente disputan la tercera fecha, luego de haberles ganado a Cuba y Australia.

La Selección Argentina Sub 20 juega este sábado ante Italia por la fecha 3 del Mundial Sub 20 de Chile 2025 . El encuentro se disputa desde las 20 horas de la Argentina en el Estadio Elías Figueroa Brander, y se podrá seguir en vivo por Telefe, DSports y DGO.

El conjunto dirigido por Diego Placente debutó con una victoria ante Cuba y logró el pasaje anticipado a octavos de final con una goleada ante Australia. Frente a Italia intentará quedarse con el primer puesto.

Italia: Alessandro Nunziante; Jacopo Sardo, Christian Corradi, Andrea Natali; Cristian Cama, Emanuele Sala, Mattia Mannini, Javison Idele; Marco Romano, Mattia Mosconi; Alvin Okoro. DT: Carmine Nunziata.

Cómo ver en vivo Argentina vs Italia

El partido será transmitido en Argentina por la señales de cable Telefe y DSports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Telecentr Play, Flow y Directv Go.

Alejo Sarco, el héroe de la Selección Argentina Sub 20

Alejo Sarco, el joven delantero de 19 años surgido de las inferiores de Vélez Sarsfield, ya es una figura del fútbol europeo y tiene un debut impactante con la Selección Argentina Sub-20 en el Mundial de la categoría. En apenas 45 minuntos, el atacante marcó un doblete para entusiasmar a los seguidores argentinos.

Alejo Uriel Sarco es una joven promesa del fútbol argentino, conocido por su habilidad como delantero centro. A sus 19 años (n. 6 de enero de 2006), ya ha dado el salto al fútbol europeo.

Tras una conflictiva salida como jugador libre, Sarco firmó con el Bayer 04 Leverkusen de la Bundesliga, aunque su pase dejó una fuerte polémica en el club que lo formó.

El delantero, que se desempeña como delantero centro, debutó en la Primera de Vélez el 30 de marzo de 2024. Apenas tres meses después de su debut, y con un gran nivel en Reserva (donde fue campeón y anotó 12 goles en 20 partidos), fue apartado del plantel profesional.

La decisión de apartarlo se debió a la negativa del futbolista y su representante, Hernán Berman, de renovar el vínculo que finalizaba el 31 de diciembre. La dirigencia de Vélez, encabezada por Fabián Berlanga, emitió un comunicado oficial asegurando que habían recibido “dilaciones y evasivas” ante la propuesta formal para extender su contrato hasta 2026.

La situación se resolvió cuando Sarco informó que no aceptaría la oferta, lo que llevó al club a tomar la medida de que se entrenara de manera diferenciada. Vélez lamentó públicamente el “perjuicio económico y deportivo para la Institución” que lo formó desde los 13 años, al perder los derechos sobre el jugador que quedó libre el 1 de enero de 2025.

Actualmente, Alejo Sarco forma parte del Bayer Leverkusen, uno de los clubes más importantes de la Bundesliga, con un contrato que se extiende hasta 2029.

El joven argentino, de perfil rápido, ágil y con capacidad de remate, también es convocado habitualmente para la Selección Argentina Sub-20, proyectándose como una de las promesas ofensivas del país.