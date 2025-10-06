Los jugadores de la Selección Argentina ya se van sumando a los entrenamientos en Miami

Los jugadores convocados por Lionel Scaloni van arribando poco a poco a la concentración en Fort Lauderdale.

La Selección Argentina , dirigida por Lionel Scaloni , ya inició el proceso de concentración de cara a los amistosos del 10 de octubre ante Venezuela, en el estadio Hard Rock de Miami, y del 13 de octubre contra Puerto Rico, en el Soldier Field de Chicago.

El equipo argentino se reúne en Fort Lauderdale y de a poco van llegando los primeros convocados para esta nueva fecha FIFA. Este lunes se sumaron José Manuel López y Aníbal Moreno, ambos jugadores del Palmeiras que tras eliminar a River y meterse en semifinales de la Copa Libertadores, este fin de semana se subió a la cima en el Brasileirao. También llegaron Leonardo Balerdi y Gerónimo Rulli, procedentes de Francia.

El domingo ya habían arribado Enzo Fernández, Cuti Romero y Marcos Senesi, jugadores que militan en la Premier League inglesa, y entonces por ahora Scaloni cuenta con 7 de sus jugadores.

image

Casi completada este domingo la fecha del Clausura 2025 en Argentina, este lunes por la mañana se embarcaron rumbo a Estados Unidos los jugadores de River (Marcos Acuña, Gonzalo Montiel y Lautaro Rivero) y de Boca (Leandro Paredes). Este lunes se van a sumar la mayoría de los hombres que no juegan en el país. Y por la tarde lo hicieron el capitán, Lionel Messi, y Rodrigo De Paul, los futbolistas de Inter Miami que prácticamente están en su casa en esta concentración.

Más tarde, arribaron a suelo estadounidense Alexis Mac Allister, Nicolás Tagliafico y Walter Benítez, procedentes de Europa. Un día después de publicar la lista de 28 convocados para los duelos de la Fecha FIFA de octubre, sufrió la baja de Thiago Almada y entonces la convocatoria incluye 27 nombres.

Los nuevos convocados a la Selección del plano local

La Selección Argentina publicó su lista de convocados para los amistosos contra Venezuela y Puerto Rico en Estados Unidos, con importantes sorpresas del fútbol argentino. Sin dudas, dos jugadores fueron inesperados para la mayoría, dentro de los 28 futbolistas elegidos por Lionel Scaloni: se trata de Facundo Cambeses, de Racing, y Lautaro Rivero, de River.

image

Terminadas las Eliminatorias Sudamericanas ganadas por la Albiceleste con vistas al Mundial de 2026, al que llegará como campeón defensor, el equipo que conduce Scaloni afrontará dos amistosos en la Fecha FIFA de octubre: el viernes 10 contra la Vinotinto en Miami y el lunes 13 frente al seleccionado boricua en Chicago.

A una semana del primero de los dos amistosos, la Albiceleste publicó su nómina, con algunas novedades del medio local: Cambeses, arquero de Racing, con experiencia en la Sub 23, y Rivero, el joven defensor central de River, que viene rindiendo de gran manera, con nueve encuentros oficiales disputados en el Millonario.

Cambeses tiene 28 años y viene de ganarle el puesto al chileno Gabriel Arias, de gran experiencia y siendo el capitán de Racing, con grandes actuaciones y la confianza que le depositó Gustavo Costas. Antes atajó en Huracán y Banfield. Es pilar de la Academia, que está clasificado a semifinales en la Libertadores. Por su cuenta, Rivero, de 21 años, se afirmó como segundo central de River tras desplazar al chileno Paulo Díaz de la titularidad. Se muestra firme, con personalidad y anticipación, y venía de actuar en Central Córdoba de Santiago del Estero y fue repescado por Marcelo Gallardo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/1974139911705096334?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1974139911705096334%7Ctwgr%5Ebbaacef84357efc2128da3789990a6f1042dd6aa%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.espn.com.ar%2Ffutbol%2Fmundial%2Fnota%2F_%2Fid%2F15779588%2Fseleccion-argentina-posible-formacion-vs-venezuela-amistoso&partner=&hide_thread=false #SelecciónMayor Lista de convocados por Lionel Scaloni para los amistosos a disputarse en Estados Unidos. pic.twitter.com/jC8yk4UQTO — Selección Argentina (@Argentina) October 3, 2025

Los campeones del mundo Leando Paredes, de Boca, y Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, de River, son los otros representantes del fútbol argentino. Además, Aníbal Moreno, una fija en el Palmeiras eliminó justamente al Millonario de la Copa Libertadores, tendrá su primera vez en la Selección mayor a los 26 años. Del Verdao también vuelve a decir presente el Flaco López, una de las figuras del fútbol brasileño y continental.