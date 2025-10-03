Alarma en Boca: los partidos claves que se perderá Leandro Paredes

El jugador fue convocado por la Selección Argentina y se ausentará mientras se define la clasificación a la Libertadores.

Boca sufre una baja sensible para Torneo Clausura de la Liga Profesional , ya que el mediocampista Leandro Paredes fue convocado por Lionel Scaloni a la Selección argentina para los amistosos ante Puerto Rico y Venezuela en la fecha FIFA.

Estos partidos se encuentran programados para el viernes 10 y el lunes 13 de octubre respectivamente. Por ese motivo, el mediocampista central no estará disponible en el cruce frente a Barracas Central , un duelo clave para las aspiraciones del equipo de Miguel Ángel Russo en el torneo local, donde busca asegurar un lugar en la Copa Libertadores 2026 mediante la tabla anual.

La ausencia de Paredes se siente el doble, ya que el ex La Roma podría llegar con lo justo al siguiente partido frente a Belgrano de Córdoba . Ante este panorama, el cuerpo técnico analiza variantes y uno de los nombres que gana fuerza para ocupar su lugar es el español Ander Herrera.

paredes boca partido

Dentro de la preocupación, Boca recibió un alivio indirecto desde Chile, ya que el técnico Nicolás Córdova decidió no convocar a Carlos Palacios, que se recupera de una lesión, ni a Williams Alarcón.

Boca buscará quedarse con los tres puntos este domingo a las 19 horas ante Newell's, con Paredes como uno de sus titulares, en el marco de la undécima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Juan Román Riquelme habló del presente de Boca

El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, denunció esta noche que los mandatarios anteriores “usaron al club para hacer política” y remarcó que “la gente ya se dio cuenta de todo”.

Riquelme dio una entrevista con el canal oficial del club y destacó que se iniciaron obras para arreglar la puerta de la “Bombonera”, en Brandsen 805, que había sido dejada “abandonada” por la comisión directiva que antecedió a la que encabeza.

El mandatario “Xeneize” aseguró que quieren “ganar y dar pelea” en el actual Torneo Clausura 2025, igualó la importancia del fútbol masculino con otras actividades de la institución y valoró la existencia de un superávit de 35 mil millones de pesos en la entidad de la Ribera.

En conversación con el canal oficial de la institución del barrio de La Boca, Riquelme volvió a apuntar contra la dirigencia anterior del club, puso el foco en las obras que está llevando el club y demostró su satisfacción con los jugadores Leandro Paredes y Edinson Cavani.

Sobre el “macrismo” y las elecciones de 2023, Juan Román Riquelme comentó que “la Justicia confirmó que hubo falsificaciones de firmas” agregando que en la semana habrá una asamblea en la que se verá si la persona acusada “merece seguir siendo socia del club, con todo el daño que le ha hecho”.

En cuanto al periodismo, en un comentario repetido en más de una ocasión por el exjugador del club “azul y oro”, el presidente aseguró que “hay una campaña que no es normal hacia nuestro club”, afirmando que los éxitos y fracasos de Boca se miden con una vara distinta, que “el manejo no es el mismo”, y que el hincha de Boca “tiene claro qué periodista es una cosa y cuál es otra”.

Acerca de las obras que se están llevando a cabo para restaurar la puerta de la “Bombonera” en Brandsen al 805, uno de los mayores orgullos del principal mandatario, Riquelme aseguró que “la puerta de tu casa la arreglas” y dejó en claro que hubo dirigentes que estuvieron 25 años en el club y la dejaron “abandonada”.

Además, hizo mención de anteriores trabajos para dejar en buenas condiciones la zona de los estacionamientos, el sector de comida de la platea media y los baños, afirmando que no van a parar.