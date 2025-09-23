Cómo sigue la salud de Miguel Ángel Russo, tras haber sido internado el lunes

El entrenador volvió a preocupar a todos en Boca, luego de haber quedado internado por segunda vez en un mismo mes, esta vez por deshidratación.

El director técnico de Boca , Miguel Ángel Russo , regresó este martes a los entrenamientos del equipo tras haber sido hospitalizado con la mirada puesta en el duelo del próximo sábado ante Defensa y Justicia por el Torneo Clausura 2025 .

Luego de darle día libre al plantel Xeneize el pasado lunes, el conjunto de La Ribera debía retornar a las prácticas sin saber quien estaría a cargo de la misma por la internación del entrenador de 69 años producto de un fuerte cuadro de deshidratación.

Tras el partido frente a Central Córdoba, este lunes el DT se fue a hacer chequeos médicos a su clínica de cabecera y médicos le aconsejaron quedarse internado por un cuadro de deshidratación. Con el objetivo de normalizar ese síntoma y a la espera los estudios, Miguel seguirá bajo el cuidado profesional.

Como el plantel de Boca contó con el día libre, por lo que no fue necesario que Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, sus ayudantes, se hicieran cargo de las prácticas como ocurrió semanas atrás cuando Russo fue internado.

Ahora, Russo se realizó estudios médicos durante la jornada del martes y ante los positivos resultados, el DT del cuadro azul y oro recibió el alta. Acto seguido, se presentó en Boca Predio para dirigir el entrenamiento.

Russo-preocupado- Portada

Cabe destacar que, a principios de mes, el entrenador nacido en Lanús debió ser internado durante cuatro días en el sanatorio Fleni por una infección urinaria, la cual lo dejó fuera de sus labores por diez días.

La salud de Miguel Ángel Russo es un tema de interés público porque se trata de una gloria del fútbol argentino y, además, por su rol clave como técnico de Boca. A los 69 años, el entrenador lleva adelante hace más de ocho un tratamiento contra el cáncer de próstata que le diagnosticaron cuando trabajaba en Colombia. En los vaivenes lógicos que significa enfrentar una enfermedad, hay controles y también se pueden dar internaciones que no estaban en los planes, con el objetivo de evitar problemas mayores en la rutina diaria.

El antecedente inmediato

El pasado martes 2 de septiembre, luego de lo que fue la victoria por 2-0 sobre Aldosivi de Mar del Plata, Miguel se había presentado en el sanatorio Fleni para realizarse los chequeos médicos correspondientes y, luego de haber superado sin inconvenientes tomografías, resonancias y análisis de sangre, en un estudio de orina se descubrió que padecía una infección urinaria.

En ese momento, la primera decisión fue mantenerlo en el instituto durante gran parte del día, otorgándole antibióticos con suero pero terminó siendo internado por precaución.

Al entrenador se le administró medicación e hidratación por medio de un suero, con el objetivo de acelerar el proceso de recuperación y, finalmente, Russo fue dado de alta el viernes 5, habiendo permanecido tres días internado.

¿Qué sigue para Boca?

Boca se enfrentará a Defensa y Justicia en Florencio Varela el próximo sábado a partir de las 19:00, en un partido correspondiente a la decima fecha del Torneo Clausura 2025. Si bien Russo recibió el alta médica, habrá que esperar para conocer cómo evolucionará en los próximos días su salud. Por lo pronto, se espera que “Miguelo” diga presente en el estadio Norberto Tito Tomaghello.

El probable once de Boca para enfrentar a Defensa y Justicia: Agustín Marchesin; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Carlos Palacios, Brian Aguirre; Miguel Merentiel, Milton Giménez.