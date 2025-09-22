Por qué Miguel Ángel Russo fue internado otra vez

Este lunes, el entrenador de Boca volvió a acudir a un centro de salud como ya había ocurrido hace dos semanas.

La salud de Miguel Ángel Russo es un tema de interés público porque se trata de una gloria del fútbol argentino y, además, por su rol clave como técnico de Boca . A los 69 años, el entrenador lleva adelante hace más de ocho un tratamiento contra el cáncer de próstata que le diagnosticaron cuando trabajaba en Colombia.

En los vaivenes lógicos que significa enfrentar una enfermedad, hay controles y también se pueden dar internaciones que no estaban en los planes, con el objetivo de evitar problemas mayores en la rutina diaria.

Por qué volvieron a internar a Miguel Ángel Russo

Tras el partido frente a Central Córdoba, este lunes el DT se fue a hacer chequeos médicos a su clínica de cabecera y médicos le aconsejaron quedarse internado por un cuadro de deshidratación.

Con el objetivo de normalizar ese síntoma y a la espera los estudios, Miguel seguirá bajo el cuidado profesional.

El plantel de Boca cuenta con el día libre, por lo que no fue necesario que Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, sus ayudantes, se hicieran cargo de las prácticas como ocurrió semanas atrás cuando Russo fue internado.

Si los resultados de las pruebas salen bien, el martes Miguel estará en la vuelta a los entrenamientos. De lo contrario, se repetirá la situación que vivió Boca en la previa al duelo frente a Central en Rosario, donde Russo finalmente pudo estar y recibió el cariño de los jugadores y la gente del Canalla, que lo tiene como ídolo y referente.